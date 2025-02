Xiaomi 15 Ultra: il nuovo smartphone top di gamma svelato con innovative funzionalità fotografiche

Dopo settimane di attese e indiscrezioni, Xiaomi ha finalmente ufficializzato il lancio del suo nuovo flagship, lo Xiaomi 15 Ultra. Parte integrante della gamma di smartphone flagship dell’azienda, già composta da Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, questo device rappresenta un significativo passo avanti nella fotografia mobile, grazie a importanti miglioramenti tecnici e a un design elegante. A breve sarà disponibile anche in Italia.

Il design e le specifiche tecniche del Xiaomi 15 Ultra

A livello di design, lo Xiaomi 15 Ultra presenta un linguaggio estetico simile al suo predecessore, con lievi modifiche che conferiscono un aspetto moderno e accattivante. Il dispositivo mantiene una robusta certificazione IP68, che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. La variante in titanio non sarà disponibile, ma le opzioni di finitura includono colori raffinati come il nero e l’argento, ispirati alle classiche fotocamere Leica.

Il display è un LTPO AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione Quad HD+. Le prestazioni del pannello sono eccezionali, con un refresh rate variabile che va da 1 Hz a 120 Hz e una luminosità massima di 3200 nit. Questa luminosità rappresenta un miglioramento rispetto al modello precedente, offrendo un’esperienza visiva ottimale anche in condizioni di luce intensa. La fotocamera anteriore, inserita in un piccolo foro centrale, è da 32 megapixel, mentre la tecnologia PWM dimming a 1920 Hz assicura un’esperienza di visualizzazione confortevole.

L’aspetto posteriore è contraddistinto da un’imponente oblò circolare che ospita il comparto fotografico. Le due nuove finiture bi-colore si riflettono nel design che richiama le storiche fotocamere Leica, creando un collegamento simbolico tra tradizione e innovazione.

Un comparto fotografico all’avanguardia

Lo Xiaomi 15 Ultra è progettato per eccellere nell'ambito della fotografia, come dimostra il suo comparto fotografico, co-ingegnerizzato con Leica. Il sistema comprende quattro sensori disposti in modo innovativo, inclusi tre da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel, ideato per uno zoom ottico con elevate prestazioni.

Grazie alla nuova tecnologia Leica Ultra-Pure Optical System, il comparto offre sette livelli di zoom, variabili dallo 0,6x al 17,3x, migliorando notevolmente la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore principale è stabilizzato otticamente e consentirà agli utenti di scattare foto in Ultra RAW. Inoltre, la registrazione video raggiunge risoluzioni impressionanti, fino a 8K a 30 fps.

L’innovativo teleobiettivo periscopico da 200 megapixel è il fiore all’occhiello di questo smartphone, capace di offrire uno zoom ottico 4,3x e uno zoom digitale fino a 400 mm, senza compromettere la qualità dell’immagine.

Prestazioni e connettività di alto livello

Sotto il cofano, lo Xiaomi 15 Ultra monta il potente processore Snapdragon 8 Elite, supportato da 12 o 16 GB di RAM e varie opzioni di archiviazione tra cui 256 GB, 512 GB e 1 TB. Questo hardware consente al dispositivo di gestire senza sforzo sia le operazioni quotidiane che le applicazioni più esigenti, incluso il supporto per le funzioni di intelligenza artificiale.

La connettività è un altro punto di forza: si possono utilizzare reti 5G su due Nano-SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e porte USB-C, rendendo questo smartphone adatto a chi cerca prestazioni elevate e connettività avanzata. Le capacità di ricarica sono notevoli, con una batterie da 6.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 90 W, consentendo di completare la ricarica in soli 35 minuti.

Disponibilità e prezzi attesi

Al momento, lo Xiaomi 15 Ultra è disponibile sul mercato cinese e si presenta in diverse colorazioni e configurazioni di memoria. I prezzi di listino sul mercato cinese sono variabili, con la configurazione di 12 + 256 GB proposta a 6.499 yuan . Per chi opta per maggiore spazio, la configurazione da 16 + 512 GB arriva a 6.999 yuan e la versione da 16 + 1 TB a 7.799 yuan . Infine, la versione con supporto alla comunicazione satellitare bidirezionale è disponibile a 7.999 yuan .

Xiaomi ha pianificato la presentazione ufficiale della versione global dello Xiaomi 15 Ultra per il 2 marzo, durante un evento che si svolgerà a Barcellona. Pertanto, i fan europei dovranno attendere solo pochi giorni per scoprire ulteriori dettagli e caratteristiche di questo promettente smartphone.