Xiaomi 14 e 14 Pro arrivano il 27 ottobre (con Snapdragon 8 Gen 3)

Il prossimo processore top di gamma di Qualcomm, vale a dire Snapdragon 8 Gen 3, verrà presentato ufficialmente alle Hawaii tra il 24 e il 26 ottobre, con un certo anticipo rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti. Tutti i riflettori sono puntati su questo appuntamento, dato che il nuovo super processore di Qualcomm andrà ad alimentare i più importanti top di gamma Android che verranno ufficializzati nei prossimi mesi.

In questi giorni in tanti si domandano quale sarà il brand che riuscirà ad arrivare prima di tutti e rilascerà sul mercato nuovi telefoni alimentati con Snapdragon 8 Gen 3. Stando alle ultime voci pare che Xiaomi sta davvero cercando di essere il primo marchio a lanciare smartphone alimentati con questo nuovo chip. Il sito GSMArena va ancora più nello specifico, riportando una nuova voce proveniente dalla Cina che rivela la data di lancio dei prossimi telefoni del colosso di Pechino.

Secondo la fonte, infatti, Xiaomi 14 e 14 Pro saranno annunciati il 27 ottobre, ovvero un giorno dopo il Summit Qualcomm Snapdragon. Questi due telefoni saranno i successori degli Xiaomi 13 e 13 Pro lanciati a dicembre 2022.

Cosa sappiamo di questi due nuovi smartphone? In realtà molto poco: l’informazione relativa alla presenza del chip Snapdragon 8 Gen 3 su tutti e due i dispositivi è una delle poche fin qui trapelate. Le recenti indiscrezioni parlano di un nuovo design e di fotocamere Leica, oltre ad Android 14 come sistema operativo con personalizzazione MIUI 15.

Molto probabilmente il modello Pro arriverà sul mercato con un telaio in titanio e con la connettività satellitare. I due telefoni hanno già fatto il giro dei siti di certificazione in Cina: non resta che attendere un altro paio di settimane per conoscere ogni dettaglio sui due nuovi smartphone Xiaomi.