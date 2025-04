Xbox Cloud Gaming arriva sui televisori LG: ecco tutto quello che bisogna sapere

Microsoft ha recentemente annunciato l’ampliamento del suo servizio di gaming, Xbox Cloud Gaming, consentendo agli utenti di LG TV di accedere a questa innovativa piattaforma. A partire da oggi, i possessori di determinati modelli di televisori smart LG potranno scaricare e utilizzare l’app Xbox, rendendo l’esperienza di gioco ancora più accessibile e versatile.

L’app Xbox disponibile sui televisori LG

La nuova app Xbox sarà disponibile per i modelli di TV LG OLED del 2022, alcune smart TV del 2023, e per le nuove versioni che eseguono webOS 24 o versioni superiori. È importante notare che le schermate portatili StanbyME di LG riceveranno a breve l’accesso all’app Xbox, ampliando ulteriormente le possibilità di fruizione dei giochi. Per i modelli di TV più datati, sarà necessario scaricare l’app Xbox dall’app store di LG, in quanto non è preinstallata.

Requisiti per l’utilizzo dell’app

Per poter accedere all’app Xbox e iniziare a utilizzare Xbox Cloud Gaming, sarà necessario eseguire l’ultimo aggiornamento firmware disponibile sui TV LG del 2022 e selezionati modelli del 2023. Inoltre, gli utenti dovranno collegare un controller abilitato Bluetooth e abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate per poter trasmettere i giochi Xbox direttamente sul proprio televisore. Questi requisiti garantiscono un’esperienza di gioco fluida e ottimale, senza dover necessariamente possedere una console Xbox Series S o X.

Un’esperienza di gioco console senza console

L’app Xbox per i televisori LG mira a garantire un’esperienza simile a quella offerta dalle console di gioco tradizionali. Microsoft ha lanciato per la prima volta l’app Xbox TV per i televisori smart Samsung nel 2022, per poi espanderla anche ai modelli più vecchi nel corso dell’anno successivo. La nuova interfaccia dell’app è molto simile a quella della versione web di Xbox Cloud Gaming, e si propone di fornire un ambiente di gioco ricco e immersivo, il tutto senza la necessità di un hardware aggiuntivo.

La strategia di espansione di Microsoft

L’introduzione dell’app Xbox sui televisori LG si inserisce in una strategia più ampia da parte di Microsoft, caratterizzata dall’intenzione di rendere l’Xbox accessibile su una gamma di dispositivi. L’obiettivo dell’azienda è ben chiaro: trasformare ogni schermo in un potenziale portale per il gaming, permettendo così ai giocatori di godere dei loro titoli preferiti ovunque si trovino. Non è solo una questione tecnologica, ma un cambiamento nella concezione stessa del gaming, che si dibatte tra console, computer e TV.

L’arrivo dell’app Xbox sui televisori LG rappresenta un passo significativo nel mondo del gaming, facilitando l’accesso ai giochi Xbox per un numero sempre crescente di utenti e rendendo l’esperienza videoludica più versatile che mai.