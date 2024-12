X annuncia un significativo aumento del costo dell’abbonamento Premium+ in diverse regioni, Italia compresa

X, la piattaforma social di Elon Musk, ha reso noto un sostanzioso aumento dei prezzi per l’abbonamento Premium+, che colpirà diversi paesi, compresa l’Italia. Questa decisione ha generato dibattito tra gli utenti, in quanto implica un incremento vicino al 40% rispetto al costo precedente. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa comporterà questa modifica e quali sono le motivazioni addotte dall'azienda.

Aumento dei prezzi e le nuove tariffe

A partire dal 21 dicembre, il piano Premium+ subirà un cambiamento significativo nei costi. Fino a quel momento, gli abbonati potevano usufruire del servizio a 16 euro mensili, o 168 euro per un abbonamento annuale. Tuttavia, dal 21 dicembre i nuovi iscritti dovranno pagare un canone mensile di 21 euro, mentre per chi ha già un abbonamento, l’aumento si applicherà al rinnovo successivo al 20 gennaio 2024. Questo cambiamento porta il costo annuale a 219 euro.

È importante notare che le cifre indicate per l’abbonamento non comprendono l’IVA. Per gli utenti italiani, dopo l’aggiunta dell’imposta, il nuovo costo mensile salirà a 25,62 euro e il prezzo annuale a 267,18 euro. Questo aumento pone interrogativi sul valore che gli abbonati potranno aspettarsi dal servizio per giustificare un costo così elevato.

Motivazioni alla base dell’aumento

Un aspetto fondamentale che la piattaforma sottolinea per giustificare tale incremento riguarda la rimozione totale della pubblicità dall’abbonamento Premium+. Secondo X, questo cambiamento rappresenta un “miglioramento significativo” dell’esperienza utente. Gli abbonati al piano Premium continueranno a vedere annunci, anche se in misura ridotta. La direzione intrapresa dal social network sembra voler offrire un'esperienza più pulita e senza interruzioni per coloro che scelgono di pagare per utilizzare il servizio.

Tuttavia, non si tratta solo di un cambio di modello in termini di pubblicità. La piattaforma ha recentemente apportato modifiche al suo programma di condivisione dei ricavi, in modo da fare in modo che gli abbonamenti contribuiscano in misura maggiore ai pagamenti per i creatori di contenuti. Questo approccio mira a premiare la qualità e il coinvolgimento piuttosto che limitarsi a considerare solamente le visualizzazioni degli annunci.

Vantaggi per gli abbonati Premium+

Oltre alla pubblicità assente, gli abbonati Premium+ potranno beneficiare di un supporto clienti prioritario, una comodità che potrebbe rivelarsi utile in caso di problemi o domande riguardanti l'uso della piattaforma. Inoltre, gli utenti avranno accesso a funzionalità esclusive come Radar, uno strumento di monitoraggio delle tendenze attualmente disponibile solo per gli utenti statunitensi.

In aggiunta, gli abbonati potranno godere della scrittura di articoli e di limiti ampliati per l’utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale Grok. Queste caratteristiche di livello superiore potrebbero giustificare in parte il rincaro, offrendo strumenti e servizi ai quali gli utenti di livello base non potrebbero accedere.

La decisione di X di alzare i costi degli abbonamenti ha destato reazioni miste tra gli utenti e il mercato, e potrebbe influenzare il modo in cui la piattaforma compete con gli altri social media in un panorama sempre più affollato e competitivo. Resta da vedere come questi cambiamenti impatteranno sulla base di utenti di Premium+ e se gli abbonati saranno pronti a spendere di più per un servizio che ora promette di essere privo di pubblicità e ricco di nuove funzionalità.