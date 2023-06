WWDC 2023, arriva il nuovo MacBook Air: i dettagli principali

Tra i principali protagonisti della WorldWide Developers Conference 2023, che prenderà il via lunedì 5 giugno, dovrebbe esserci anche un nuovo MacBook Air con un display da 15,5 pollici. Stando a quanto riportato da Mark Gurman, noto reporter di Bloomberg, sarà questa una delle novità più importanti di Apple in occasione del WWDC.

Tra le caratteristiche più importanti di questo nuovo prodotto c’è proprio il display da 15,5 pollici, di cui ha parlato anche l’affidabile analista del settore dei display Ross Young. L’attuale MacBook Air ha un display da 13,6 pollici, pertanto si tratterebbe di un aumento non banale. Questo modello da 15” dovrebbe arrivare sul mercato con un display LCD: per vedere un MacBook Air con display OLED bisognerà attendere il 2024.

Venendo invece al processore, come il MacBook Air da 13 pollici anche il modello da 15 pollici sarà disponibile con il chip M2, secondo quanto riportato da Ming-Chi Kuo. Apple afferma che il chip M2 ha una CPU fino al 18% più veloce, una GPU fino al 35% più veloce e un motore neurale fino al 40% più veloce rispetto al chip M1.

Apple sembra aver lavorato bene anche in termini di durata della batteria. Il nuovo MacBook Air da 15 pollici arriverà infatti con uno chassis più grande, che consentirà di inserire una batteria più grande garantendo così una maggiore autonomia. La società del CEO Tim Cook afferma che il MacBook Air da 13 pollici con il chip M2 riesce a durare fino a 18 ore per carica, quindi non è da escludere che il modello da 15 pollici si avvicini alle 20 ore.

Infine, mentre il MacBook Air da 13 pollici è limitato al Wi-Fi 6, ci sono buone probabilità che il modello da 15 pollici venga aggiornato al Wi-Fi 6E. Come ricorderanno di certo i fan della Mela, lo scorso gennaio Apple ha rilasciato nuovi modelli di MacBook Pro da 14 pollici, MacBook Pro da 16 pollici e Mac mini con Wi-Fi 6E.

Il Wi-Fi 6 funziona sulle bande da 2,4 GHz e 5 GHz, mentre il Wi-Fi 6E funziona anche sulla banda da 6 GHz, favorendo velocità wireless più elevate, una latenza inferiore e minori interferenze del segnale. Per sfruttare questi vantaggi il dispositivo deve essere connesso a un router Wi-Fi 6E.