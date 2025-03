Windows 11: nuove opzioni per la personalizzazione del mouse nella build 26376

Microsoft prosegue il suo impegno per modernizzare Windows 11, introducendo modifiche significative nel funzionamento delle Impostazioni. La società sta traslocando sempre più funzionalità dal tradizionale Pannello di controllo verso una interfaccia più moderna e user-friendly. Con l’ultima build di Windows Server 26376, attualmente accessibile ai tester Insider, debutta una serie di novità interessanti dedicate alla personalizzazione del mouse.

Novità nelle impostazioni del mouse

Secondo quanto riportato dall’utente @phantomofearth su X, diverse impostazioni del mouse hanno trovato la loro nuova casa all’interno dell’app Impostazioni, il che elimina la necessità di ricorrere all’interfaccia classica del Pannello di controllo tramite la combinazione Win + R > control. Il passaggio a una esperienza più snella è evidente e rende più accessibili le funzioni da sempre utili per gli utenti.

Nella build 26376, gli utenti possono accedere a nuove opzioni come l’indicatore del mouse, che consente di localizzare rapidamente il cursore semplicemente premendo il tasto Ctrl. Inoltre, è aggiunta la funzione delle scie del puntatore, che permette di attivare e modificare la lunghezza delle tracce lasciate dal cursore quando si muove sullo schermo. Questa opzione può rivelarsi utile per migliorare la visibilità del cursore, soprattutto su schermi di grandi dimensioni o con sfondi complessi.

Un’altra novità significativa è la ombra del cursore, che fornisce un effetto ombra al puntatore per aumentarne la visibilità. Gli utenti possono inoltre apprezzare la funzionalità di personalizzazione del puntatore, che consente di cambiare l’aspetto di ciascun cursore singolarmente, offrendo possibilità di personalizzazione più profonda.

Queste nuove funzionalità non solo rendono il mouse un dispositivo più versatile, ma contribuiscono anche a una interfaccia in continua evoluzione, più affusolata e dedicata all’utente.

Aspettative per l’introduzione ufficiale

Attualmente, non ci sono notizie ufficiali riguardo alla disponibilità di queste nuove impostazioni per gli utenti della versione stabile di Windows. È possibile che si renda necessaria una fase di test prolungata prima di un rilascio definitivo. Tuttavia, è chiaro che l’intento di Microsoft è quello di rendere l’app Impostazioni sempre più completa, cercando di distaccarsi gradualmente dalle funzionalità tradizionali del Pannello di controllo.

Nella fase intermedia, i membri del programma Windows Insider hanno la possibilità di esplorare non solo le novità legate al mouse, ma anche altri aggiornamenti recenti come i miglioramenti a File Explorer, la presenza di una nuova tastiera ottimizzata per i gamepad e etichette contestuali nei menu di sistema. Queste migliorie si inseriscono nel quadro di uno sforzo più ampio di Microsoft per rendere Windows 11 sempre più moderno e personalizzabile.

Microsoft continua dunque a lavorare per affinare l’esperienza d’uso degli utenti, semplificando l’interazione attraverso nuove funzionalità attese da molti e dedicate a un’utenza sempre più variegata.