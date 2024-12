Windows 11 non ufficiale arriva su smartphone Android: scopri i dispositivi compatibili

L'evoluzione del sistema operativo Windows ha segnato un percorso decisivo nella storia informatica, ma pochi ricordano che una volta Microsoft tentò di espandere la propria presenza nel mercato mobile con i dispositivi Lumia. Tuttavia, dopo un lungo periodo di insuccesso, Windows Mobile è stato definitivamente abbandonato e oggi il sistema è principalmente associato ai computer. Nonostante ciò, la passione della community per la tecnologia continua a trovare nuovi modi per esplorare le possibilità di Windows su smartphone, tra cui i dispositivi Android.

Il panorama attuale di Windows sui dispositivi mobili

Con l'abbandono dei dispositivi Lumia, Microsoft ha visto una crescente diminuzione del suo sistema operativo mobile, rimandando i suoi sforzi a soluzioni più specifiche per i computer. Negli ultimi anni, Windows è diventato quasi esclusivamente un sistema pensato per l'uso su PC, mentre il mercato degli smartphone è dominato da iOS e Android, i quali monopolizzano l'attenzione e l'innovazione nel settore. In questo contesto, la comunità di programmatori e appassionati continua a esplorare le potenzialità di Windows su dispositivi alternativi.

Questo interesse ha portato lo sviluppo di progetti come Project Renegade, che consentono di eseguire versioni non ufficiali di Windows 11 su smartphone Android. Si tratta di un'iniziativa che esemplifica perfettamente come la creatività tecnologica possa permettere di traslare un sistema operativo pensato per computer su dispositivi mobili, anche se con alcune limitazioni e potenziali problemi.

Project Renegade: come funziona e quali dispositivi sono supportati

Project Renegade rappresenta un'incredibile opportunità per milioni di utenti Android, offrendo la possibilità di installare Windows 11 su smartphone considerati economici o datati. La mod è concepita per sfruttare la vasta gamma di dispositivi Android disponibili sul mercato. Tra i modelli compatibili figurano telefoni di marche diverse, tra cui Google, LG, OnePlus e Xiaomi.

Per i curiosi, ecco un elenco di alcuni degli smartphone su cui è possibile installare Windows 11 attraverso questa mod:

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

LG G8 , G8S e G8X

, e LG V50 e V50S

e Lumia 950 e 950 XL

e Surface Duo e Surface Duo 2

e OnePlus 5 , 5T , 7 Pro 4G e 7T Pro 4G

, , e Samsung Galaxy A52s

Vari modelli Xiaomi, inclusi Mi 8, Mi 9, Mi 11 Lite NE e Pocophone F1

Questa diversificazione di modelli è significativa, poiché permette a un ampio pubblico di accedere a Windows 11 tramite i propri dispositivi Android, sempre tenendo in considerazione che si tratta di una versione non ufficiale.

Funzionalità e problematiche dell’installazione di Windows 11 su Android

Malgrado la possibilità di installare Windows 11 su Android offra nuove e interessanti opportunità agli utenti, è fondamentale sottolineare che l'esperienza non è priva di sfide. Alcuni utenti, nelle loro testimonianze pubblicate su forum come Reddit, riportano sia esperienze positive sia problematiche durante l'installazione. Il processo può risultare lungo e complesso: un utente ha dichiarato di aver impiegato circa otto ore per trovare gli strumenti e i file necessari per completare l'installazione sul suo POCO X3 Pro.

Tra le problematiche sollevate, si segnala che il touchscreen può risultare meno reattivo o persino invertito, complicando l’uso del sistema operativo. Tali inconvenienti mettono in evidenza la natura sperimentale di questo progetto e la variabilità delle performance tra i diversi dispositivi. È quindi consigliato che solo gli utenti con esperienza in gestione di sistemi operativi e installazioni avanzate intraprendano tale iniziativa.

Per coloro che possiedono uno degli smartphone compatibili e intendono sperimentare Windows 11, il sito ufficiale di Project Renegade fornisce guide dettagliate per l'installazione e informazioni utili per affrontare le eventuali difficoltà che potrebbero sorgere.