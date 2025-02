Windows 11: la barra delle applicazioni resta inchiodata, ecco come spostarla con Windhawk

In un'epoca in cui le personalizzazioni sono all'ordine del giorno, Windows 11 continua a deludere gli utenti con la sua barra delle applicazioni fissa nella parte inferiore dello schermo. Sebbene in versioni precedenti del sistema operativo si fosse liberamente scelto dove posizionarla, con Windows 11 questa libertà sembra essere scomparsa. Scopriamo insieme come modificare questa caratteristica e rendere la barra applicazioni più adatta alle esigenze personali.

La barra delle applicazioni bloccata di Windows 11: un retaggio del passato

Negli anni, Microsoft ha introdotto numerosi aggiornamenti e funzionalità per il suo sistema operativo, ma la barra delle applicazioni di Windows 11 rimane ancorata al bordo inferiore dello schermo. Questo fatto ha sorpreso non poco gli utenti, abituati a posizionare la barra anche verticalmente o in alto, una praticità offerta addirittura sin dai tempi di Windows 95. Diversi tentativi di patchare il sistema tramite modifiche al registro di sistema erano riusciti a ripristinare questa funzionalità, ma attualmente tali metodi non funzionano più. L'assenza di una risposta ufficiale da parte di Microsoft, che non ha preso in considerazione le numerose richieste degli utenti per un ripristino di questa opzione storica, lascia molti a chiedersi se ci sarà mai un cambiamento.

Utilizzare Windhawk per spostare la barra delle applicazioni di Windows 11

Una delle soluzioni più promettenti per affrontare questa limitazione è l'utilizzo di Windhawk, un software open source capace di modificare le impostazioni di Windows in modo profondo. A differenza di ExplorerPatcher, un altro strumento simile disponibile su GitHub, Windhawk permette di adattare il funzionamento del sistema operativo tramite piccole modifiche denominate “mod”. Queste modifiche, sviluppate da singoli programmatori, possono alterare il comportamento di Windows e delle applicazioni in esecuzione senza troppa difficoltà.

Installare una mod tramite Windhawk è un processo semplice e intuitivo: basta selezionare la modifica desiderata dall'interfaccia del programma e cliccare sul pulsante “Installa”. Per chi desidera riposizionare la barra delle applicazioni, Windhawk offre due opzioni pratiche: il posizionamento in verticale e l'installazione in alto. Una volta attivata la mod “Vertical Taskbar for Windows 11”, la barra delle applicazioni si posizionerà automaticamente in verticale; attivando invece “Taskbar on top for Windows 11”, la barra si sposterà nella parte superiore dello schermo. Va notato che la modifica rimarrà attiva finché Windhawk è in esecuzione; uscendo dal programma, la configurazione tornerà alla modalità predefinita.

Personalizzazione dello stile della barra delle applicazioni

Un’altra interessante possibilità offerta da Windhawk è quella di personalizzare non solo la posizione, ma anche lo stile della barra delle applicazioni attraverso una particolare mod chiamata “Windows 11 Taskbar Styler”. Questa modifica consente agli utenti di scegliere tra vari stili proposti e di apportare ulteriori personalizzazioni in base ai propri gusti estetici.

Dopo aver installato la mod, l'utente può accedere alle impostazioni, scegliere il layout preferito e seguire le istruzioni per regolare i dettagli visivi. Questa opzione fa da contrappeso all’aspetto uniforme di Windows 11, offrendo una maggiore libertà creativa per un tocco personale.

Guida all'uso della versione portabile di Windhawk

Per coloro che preferiscono una soluzione più flessibile, Windhawk offre anche una versione portabile che facilita l'installazione e la gestione delle mod. Semplicemente, durante l’installazione, sarà necessario scegliere la cartella in cui salvare i file e le mod .

Per garantire che Windhawk si avvii automaticamente all'accesso in Windows, basterà premere Windows+R, digitare shell:startup e premere Invio. Una volta aperta la finestra di esecuzione automatica, cliccando con il tasto destro in un’area vuota si dovrà selezionare “Nuovo” e poi “Collegamento”, digitando il seguente percorso:

C:\Windhawk\Windhawk.exe -tray-only

Così facendo, non verrà più visualizzata ogni volta la schermata principale dell'applicazione, che continuerà a funzionare in background sotto forma di icona nella traybar di Windows 11.

In questo modo, gli utenti potranno finalmente godere di un’esperienza su Windows 11 che rispetta più le loro preferenze personali e migliora l’ergonomia d’uso.