WhatsApp ripara il bug dei messaggi effimeri: ora il supporto è limitato al mobile

WhatsApp ha recentemente affrontato un problema di privacy che ha riguardato le sue funzionalità di messaggistica effimera, nota come "Visualizza una volta". Questo sistema, concepito per garantire la riservatezza dei contenuti inviati, ha presentato delle vulnerabilità che hanno permesso a utenti di accedere e condividere messaggi, foto e video anche attraverso le versioni desktop e web dell'app. Dopo un attento lavoro di revisione, l'azienda ha implementato un fix del problema, ripristinando così le funzionalità desiderate.

I dettagli della funzionalità "Visualizza una volta"

La funzionalità "Visualizza una volta" è progettata per permettere agli utenti di inviare contenuti che non possono essere salvati o inoltrati. Quando un destinatario apre un messaggio, foto o video inviati usando questa opzione, tali elementi scompaiono dalla chat, garantendo un livello di privacy superiore rispetto alla normale messaggistica. Disponibile esclusivamente per le applicazioni Android e iOS, l’intento di WhatsApp è quello di proteggere la riservatezza degli utenti.

Tuttavia, un ricercatore di sicurezza della Zengo ha scoperto, alla fine di agosto, una falla che ha reso possibile la visualizzazione di tali contenuti anche su WhatsApp Web e nelle versioni desktop. Secondo la segnalazione, il bug era tale che, utilizzando diverse estensioni per il browser, era possibile aggirare le restrizioni imposte dalla funzionalità di effimeri. Questo ha portato a un acceso dibattito sulla reale efficacia delle misure di sicurezza adottate da WhatsApp.

Aggiornamenti e risoluzioni del problema

In risposta alle preoccupazioni dei propri utenti, WhatsApp ha rilasciato un primo fix a metà settembre, che, tuttavia, si è rivelato parziale e non risolutivo. Le piattaforme di terze parti hanno immediatamente aggiornato le loro estensioni, consentendo nuovamente di accedere ai contenuti effimeri anche su desktop. Un secondo intervento, questa volta migliorativo e lato server, è stato finalmente implementato da WhatsApp, il quale ha riportato il sistema all'origine.

Dopo l'aggiornamento definitivo, molti utenti hanno confermato che l'estensione per Chrome che precedentemente consentiva l'accesso ai messaggi effimeri non funziona più. Ora, quando un messaggio di questo tipo viene ricevuto sul web o su desktop, il sistema indica chiaramente che la funzione di "Visualizza una volta" è disponibile solo su smartphone. Ciò ha contribuito a ripristinare un clima di fiducia tra gli utenti preoccupati per la privacy.

Limitazioni e considerazioni sulla privacy

Tuttavia, nonostante il bug sia stato risolto, il ricercatore ha notato che queste misure non sono efficaci nei confronti delle applicazioni di WhatsApp modificate, sempre più comuni tra gli utenti che cercano funzionalità aggiuntive. In aggiunta, è emerso che alcuni metadati continuano a essere conservati sui server di WhatsApp senza crittografia, il che pone interrogativi su quanto effettivamente possa essere garantita la privacy degli utenti.

WhatsApp continua a lavorare per rafforzare la propria sicurezza, ma è chiaro che, nel contesto odierno della tecnologia e della comunicazione, gli utenti devono rimanere vigili e consapevoli delle proprie impostazioni di privacy e sicurezza.