WhatsApp introduce funzione di privacy per videochiamate: disattiva la fotocamera prima di rispondere

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica preferita a livello globale, sta lavorando a una nuova funzionalità pensata per proteggere la privacy degli utenti durante le videochiamate. Questo aggiornamento potrebbe rivelarsi molto utile per chi desidera prendere una pausa dalla visibilità quando riceve una chiamata in formato video. Con l’implementazione di questa modifica, gli utenti potranno finalmente decidere quando attivare la fotocamera, risolvendo un problema comune a molti.

Attivazione automatica della fotocamera: un problema comune

Attualmente, quando un utente riceve una videochiamata su WhatsApp, la fotocamera frontale si attiva automaticamente, lasciando pochi margini di manovra. Gli unici ad interventi consentiti sono quelli che seguono l'accettazione della chiamata, quindi diventa necessario passare dalla visione in diretta della propria immagine a una possibile corsa a spegnere la telecamera. Questa situazione può creare imbarazzo, soprattutto se si è in pigiama, in compagnia di qualcun altro o semplicemente non si è d’umore per apparire. È una circostanza comune e fastidiosa, ma con la nuova opzione, la situazione potrebbe cambiare.

La nuova funzionalità in fase di test

Al momento, WhatsApp ha pubblicato una versione beta per Android, la 2.25.7.3, dove è emersa la possibilità di attivare il nuovo strumento. Durante le videochiamate, gli utenti vedranno apparire un'opzione “Disattiva il video” al momento della chiamata. Cliccando su questa funzionalità, sarà possibile accettare la chiamata in modalità audio, senza apparire sullo schermo. Questo nuovo approccio può risultare fondamentale per chi desidera mantenere un certo grado di riservatezza in determinate situazioni.

La modifica visiva è utile; quando la fotocamera è spenta, il sistema mostrerà un messaggio chiaro “Accetta senza video”, il che permette di comprendere immediatamente che si può intervenire senza apparire. Inoltre, nel caso l’utente decida di tornare a una videochiamata, potrà sempre attivare la telecamera durante la conversazione.

Una risposta alle crescenti minacce informatiche

Questa novità è particolarmente pertinente in un periodo in cui i truffatori stanno sfruttando le videochiamate per estorcere denaro e ricatti. In alcune nazioni, come l'India, ci sono stati aumenti significativi nei casi di "sextortion", dove individui vengono minacciati dopo aver ricevuto videochiamate contenenti contenuti inappropriati. Queste situazioni allarmanti sottolineano l'importanza di portare a termine transazioni in video in modo sicuro e protetto.

Poiché molte persone si sentono vulnerabili in contesti del genere, la nuova opzione di privacy di WhatsApp offre una soluzione pratica. Anche se la piattaforma non ha ancora condiviso una data ufficiale per il rilascio di questa innovazione al pubblico, l’aspettativa è che non manchi molto tempo affinché diventi una funzione accessibile a tutti.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, questo passo di WhatsApp evidenzia la continua evoluzione dell'app nella direzione di una maggiore sicurezza e privacy, rispondendo così alle esigenze di una base utenti sempre più consapevole.