WhatsApp interrompe il supporto per alcuni modelli di iPhone: ecco quali

Il popolare servizio di messaggistica WhatsApp, utilizzato da oltre 2 miliardi di utenti a livello globale, si prepara a fare un importante cambiamento che coinvolgerà anche i possessori di iPhone. A partire dal 5 maggio 2025, alcuni modelli di smartphone Apple non saranno più supportati dall’applicazione. Questa novità non riguarda solo la comunicazione tra amici e familiari, ma avrà un impatto significativo anche sul mondo delle attività commerciali che utilizzano WhatsApp per interagire con i clienti.

iPhone non più compatibili con WhatsApp

La notizia si era già diffusa nei giorni scorsi, ma vale la pena sottolineare la gravità della situazione: gli utenti che possiedono un iPhone 5s, 6 o 6 Plus, saranno costretti a cercare un nuovo dispositivo per continuare ad utilizzare WhatsApp. Questo cambiamento scaturisce dalla decisione dell’app di richiedere almeno iOS 15.1 per funzionare, una versione del sistema operativo che non può essere installata sui modelli sopra citati. Questi iPhone, lanciati sul mercato tra il 2013 e il 2014, vengono considerati ormai obsoleti e pertanto non possono supportare gli ultimi aggiornamenti e funzionalità della piattaforma.

WhatsApp ha sempre puntato sulla sua efficienza e sulla capacità di offrire un servizio all’avanguardia. Continuare a sostenere dispositivi così datati sarebbe controproducente, sia per l’azienda che per gli utenti stessi, che non avrebbero accesso alle novità e ai miglioramenti proposti. Questa scelta risulta coerente con l’obiettivo di garantire ai propri utenti un’esperienza fluida e avanzata. Di conseguenza, gli utenti dei modelli esclusi si troveranno a dover considerare un aggiornamento.

Cosa fare per continuare a usare WhatsApp

Per chi si trova in questa situazione, ci sono diverse opzioni da considerare. La soluzione più immediata è quella di acquistare un nuovo smartphone compatibile con le versioni più recenti di WhatsApp. L’azienda di Meta, proprietaria dell’app, ha già avvertito gli utenti riguardo alla prossima dismissione con un messaggio che appare all’interno dell’app stessa. Questo avviso anticipa l’incompatibilità che diventerà effettiva da maggio 2025, dando così la possibilità ai possessori di questi dispositivi di pianificare un cambio.

Acquistare un nuovo smartphone non significa solo garantire il funzionamento di WhatsApp, ma anche migliorare l’esperienza complessiva con il proprio dispositivo. I modelli più recenti offrono caratteristiche superiori, sia in termini di velocità che di prestazioni fotografiche e di connettività. Dunque, non è soltanto una questione di continuità nell’uso dell’app di messaggistica, ma anche un’opportunità per aggiornare il proprio dispositivo.

Con l’app che si evolve e introduce nuove funzionalità, gli utenti hanno la chance di approfittare delle ultime innovazioni tecnologiche, migliorando la propria comunicazione quotidiana. Mentre ci avviciniamo alla data fatidica del 5 maggio, è consigliabile iniziare a esplorare le opzioni a disposizione, per evitare di rimanere senza accesso a uno strumento di comunicazione ormai essenziale.