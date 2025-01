WhatsApp: in arrivo funzionalità innovative con l’integrazione dell'intelligenza artificiale

WhatsApp sta per intraprendere un significativo cambiamento grazie all'introduzione di nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Le ultime versioni beta dell'applicazione per Android, 2.25.1.24 e 2.25.1.26, rivelano i piani ambiziosi dell’azienda per arricchire l’esperienza degli utenti rendendo l’IA una parte centrale dell’app.

Novità in arrivo: la tab dedicata alle chat potenziate

Con il rilascio della versione beta 2.25.1.24, WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una nuova sezione dedicata alle chat basate sull’intelligenza artificiale. Questa funzionalità andrà ad affiancarsi alle altre già esistenti, permettendo una navigazione centralizzata attraverso diverse opzioni AI. Prima di questa modifica, in una versione precedente, WhatsApp aveva già effettuato cambiamenti significativi nell’interfaccia, spostando gli strumenti di creazione delle community nella scheda Chat.

La nuova sezione AI sostituirà l'attuale tab Community nella barra di navigazione inferiore, fungendo quindi da hub per tutte le funzionalità innovative legate all'intelligenza artificiale. Gli utenti potranno avere accesso a una serie di strumenti sviluppati da Meta e da altri creatori, offrendo un’ampia gamma di esperienze interattive. L’interfaccia intuitiva suggerirà ai cittadini le intelligenze artificiali più in voga, riprendendo un approccio già visto con altre funzionalità presenti nelle versioni beta precedenti.

In questo nuovo contesto, le AI saranno categorizzate in base all'uso, spaziando da strumenti per la produttività generale a soluzioni creative, fino ad esperienze di gaming e chatbot tematici legati a culture pop e anime. Ogni chatbot sarà progettato per offrire funzioni uniche, permettendo agli utenti di trovare la soluzione più idonea per le proprie necessità.

Creazione di chatbot personalizzati per un’esperienza su misura

La versione beta 2.25.1.26 ha svelato una funzione particolarmente attesa: la possibilità di creare chatbot personalizzati direttamente all’interno dell’app. Questo strumento, attualmente disponibile solo su una piattaforma Instagram dedicata, sarà integrato in WhatsApp, rendendo la creazione di chatbot molto più semplice e accessibile.

Non serve essere tecnologicamente esperti per utilizzare questa nuova funzionalità. Gli utenti saranno in grado di definire dettagliatamente le caratteristiche del proprio chatbot, compreso ruolo e obiettivi. WhatsApp supporterà il processo fornendo modelli predefiniti e suggerimenti, facilitando la fase di creazione e rendendola meno scoraggiante.

La personalizzazione promette di essere estremamente dettagliata. Gli utenti potranno scegliere se l’intelligenza artificiale dovrà concentrarsi su aspetti come la produttività o l’intrattenimento. Si potrà ad esempio concepire un assistente per motivarsi durante gli esercizi fisici, un’organizzazione dell’agenda o un compagno di conversazione con specifiche competenze tematiche. La precisa descrizione dell'AI sarà fondamentale per garantirne un’interazione in linea con le aspettative degli utenti.

Strategia di riorganizzazione delle funzionalità di WhatsApp

L’introduzione della sezione dedicata alle chat potenziate dall’intelligenza artificiale giustifica lo spostamento di alcune funzioni nella nuova scheda dedicata alla Chat. WhatsApp sta strategicamente riorganizzando il proprio layout per dare priorità all'integrazione di funzioni AI avanzate, mentre le caratteristiche delle community rimarranno accessibili in modo più snello.

È essenziale ricordare che queste funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e non sono disponibili nemmeno per i beta tester. Coloro che hanno installato le versioni beta menzionate non troveranno attive queste caratteristiche poiché WhatsApp non ha emesso comunicazioni ufficiali riguardo il lancio di queste novità. Le informazioni attuali potrebbero subire variazioni prima di un eventuale rilascio ufficiale.

Come tenersi aggiornati su WhatsApp

Per chi desidera essere sempre aggiornato sulle ultime novità dell'app, il primo passo consiste nell'assicurarsi di avere installata l'ultima versione disponibile del software attraverso il Google Play Store.

Per quanto riguarda i programmi beta, attualmente sono saturi e ciò significa che chi vuole testare le nuove funzionalità dovrà effettuare un’installazione manuale dei file APK. Nell’ultimo rilascio, la versione 2.25.1.26 è accessibile attraverso portali specifici come APK Mirror.

Infine, per restare informati su sviluppi futuri e potenziali aggiornamenti, vi è la possibilità di seguirci sul nostro canale ufficiale di WhatsApp e per gli appassionati di tecnologia, ci si può unire al nostro spazio dedicato per ricevere tutte le offerte attive.