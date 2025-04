Vulnerabilità nella Secure Folder di Samsung: media rivelati in storie auto-generate

Un difetto nella One UI 7 dei dispositivi Samsung consente ai media presenti nella Secure Folder di apparire in storie generate automaticamente, attivando notifiche visibili al di fuori dello spazio protetto. Questo problema potrebbe esporre foto e video riservati a chiunque clicchi sulle notifiche. Gli utenti sono avvisati di disattivare la funzione “Creazione automatica di storie” nelle impostazioni della galleria della Secure Folder.

La Secure Folder di Samsung: uno spazio protetto?

La Secure Folder di Samsung è concepita come un luogo sicuro sui dispositivi Galaxy in cui gli utenti possono memorizzare file sensibili, immagini e altri documenti senza il timore di occhi indiscreti. Questo strumento è stato sviluppato per garantire che i contenuti rimangano privati, in modo da non essere visibili a chiunque utilizzi accidentalmente il telefono. L’intenzione è quella di fornire una risorsa sicura, ma si è rivelato che esistono potenziali falle che mettono in discussione questa protezione.

Infatti, dopo aver identificato una prima vulnerabilità che rivelava le app e le foto memorizzate, ora è emerso un altro problema che potrebbe mettere a rischio la privacy degli utenti. Le preoccupazioni riguardano la galleria all’interno della Secure Folder, che, su One UI 7, ha mostrato di avere funzionalità problematiche.

Il problema delle storie generate automaticamente

Un recente studio di Sammobile ha rivelato una falla significativa nel funzionamento della galleria della Secure Folder. Essa è capace di generare automaticamente storie dai contenuti multimediali, inviando notifiche che possono apparire sul sistema del telefono anche al di fuori della Secure Folder. Quando la funzionalità è attiva, ogni foto o video racchiuso può potenzialmente essere esposto a chiunque riceva tali notifiche e decida di interagire con esse.

Questa situazione è particolarmente critica perché, toccando la notifica, gli utenti si trovano di fronte a una panoramica completa di tutto il materiale visibile, senza alcuna protezione aggiuntiva. L’aspetto inquietante è che, per chi prova a mantenere la privacy, questa funzione crea involontariamente un varco nella sicurezza della galleria, esponendo materiale che si sperava rimanesse invisibile.

Come disattivare la creazione automatica di storie

Per tutti coloro che desiderano proteggere i propri dati digitali, è di fondamentale importanza disabilitare la funzione di creazione automatica delle storie. Per farlo, gli utenti devono accedere all’app Galleria all’interno della Secure Folder. Da lì, si deve navigare al Menu, selezionare Impostazioni e disattivare l’opzione “Creazione automatica di storie”. È fondamentale notare che questa impostazione è attivata per impostazione predefinita, per cui è consigliabile controllare immediatamente se è necessario apportare modifiche.

Seguendo questi passaggi, gli utenti possono proteggere la loro privacy e ridurre al minimo i rischi di esposizione involontaria. È una misura semplice, ma essenziale per garantire la riservatezza dei contenuti sensibili.

Le implicazioni della vulnerabilità nella One UI 7

La scoperta di questa vulnerabilità ha sollevato interrogativi significativi riguardo alla sicurezza della One UI 7. Alcuni esperti suggeriscono che è possibile che questa problematica possa essere una delle ragioni per cui il rollout della One UI 7 è stato interrotto. Samsung, nel suo consueto approccio, ha mantenuto il silenzio riguardo a queste questioni, una strategia che ha caratterizzato gran parte del processo di distribuzione dell’update.

Fino a quando non verranno fornite spiegazioni chiare e risolutive, gli utenti continuano a chiedersi cosa significhi realmente per la loro privacy utilizzare la Secure Folder e quali passi Samsung intenda seguire per risolvere queste problematiche. L’attenzione degli utenti sarà ora rivolta alle prossime comunicazioni ufficiali dell’azienda, nella speranza che portino soluzioni efficaci e rassicuranti.