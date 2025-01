Videochiamate Satellitari in Arrivo in Europa: Il Futuro delle Comunicazioni si Avvicina

A partire dalla fine di quest'anno, l'Europa si prepara a rivoluzionare il panorama delle comunicazioni grazie all'introduzione delle videochiamate satellitari. Questo innovativo servizio, frutto di una collaborazione tra Vodafone e AST SpaceMobile, è stato già testato con successo. Con l'intenzione di colmare il divario nelle aree remote, le videochiamate satellitari promettono un nuovo livello di connettività, portando la possibilità di rimanere in contatto anche in assenza di segnali di rete mobile.

Un nuovo modo di comunicare: Le potenzialità delle videochiamate satellitari

L'introduzione di videochiamate satellitari rappresenta un passo significativo nell'evoluzione delle tecnologie di comunicazione. Fino a oggi, gli utenti hanno potuto sfruttare solo testi e chiamate vocali tramite satelliti, ma ora la possibilità di effettuare videochiamate permetterà connessioni più intime e reali, anche in zone dove la rete di telefonia mobile è inesistente. Con l'ausilio di smartphone standard, gli utenti potranno comunicare visivamente da località isolate, amplificando l'accesso a servizi fondamentali e riducendo l'isolamento delle comunità remote.

Alla scoperta delle radici: L'inizio delle comunicazioni satellitari

La comunicazione tramite satelliti non è una novità; è disponibile da tempo attraverso dispositivi dedicati. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, questa tecnologia ha cominciato a espandersi anche agli smartphone. Un pioniere in questo sviluppo è stata Apple, che nel 2022 ha lanciato il servizio "Emergency SOS via Satellite." Questa funzione ha consentito l'accesso ai servizi di emergenza in aree remote, consentendo anche il contatto con amici e familiari. In un passo ulteriore, Apple ha stretto accordi con SpaceX e T-Mobile per integrare la connettività di Starlink, estendendo ulteriormente le opzioni disponibili per gli utenti.

Innovazioni tecnologiche: Dal test al lancio

Nel 2023, AST SpaceMobile ha dimostrato come sia possibile effettuare chiamate vocali e accedere ai dati mobili tramite satelliti. Questo progresso è stato illustrato da una chiamata riuscita tra Maui, Hawaii e Madrid, Spagna, utilizzando lo spettro di AT&T e il satellite BlueWalker 3 di AST SpaceMobile. Durante un diverso test, l'azienda ha battuto il proprio record di velocità, raggiungendo un download di circa 14 Mbps. Tali risultati non solo testimoniano le potenzialità della tecnologia, ma forniscono evidenza tangibile dell'evoluzione delle comunicazioni satellitari.

Il futuro è qui: Videochiamate satellitari in catalogo

Avatar altrettanto storiche, Vodafone ha realizzato la prima videochiamata satellitare al mondo utilizzando comuni smartphone 4G e 5G, aprendo a scenari in cui gli utenti, anche in assenza di copertura mobile, possono effettuare e ricevere chiamate video, navigare su Internet e accedere ai servizi di messaggistica online. La prova è stata effettuata da un ingegnere di Vodafone, Rowan Chesmer, da una località montana del Galles, dove non esisteva alcun servizio di banda larga mobile.

Per il lancio ufficiale del servizio in Europa, Vodafone prevede di completare il rollout entro la fine del 2026, rendendo la tecnologia accessibile a un pubblico più ampio. Anche AT&T sta sperimentando servizi nel mercato statunitense, sebbene il loro lancio avverrà successivamente rispetto a quello in Europa. Resta da vedere i dettagli riguardanti i prezzi, che non sono stati ancora annunciati da nessuna delle aziende coinvolte.