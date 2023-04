Guida su come guardare video YouTube senza pubblicità. È vero che tutti amano guardare i video di YouTube, ma spesso gli annunci pubblicitari possono essere fastidiosi e interrompere l’esperienza di visione. Fortunatamente, esistono diversi modi per guardare i video di YouTube senza pubblicità Nel corso di questa guida, vedremo alcuni metodi per farlo in maniera semplice e veloce.

Gli annunci pubblicitari di YouTube

Prima di esplorare i modi specifici per ottenere un’esperienza YouTube senza annunci, è importante comprendere i diversi tipi di annunci pubblicitari che si possono incontrare sui contenuti di YouTube. Non tutte le soluzioni di blocco degli annunci sono in grado di eliminare tutti i tipi di annunci presenti su YouTube. Ci concentreremo principalmente sui tipi di annunci che richiedono un’azione manuale per essere saltati o interrotti durante la visualizzazione.

È importante notare che quando si tratta di contenuti sponsorizzati con pubblicità all’interno del video, nessuna soluzione può fare nulla per quel tipo di pubblicità. Quindi, assicuratevi di tenere presente questo aspetto quando scegliete una soluzione per bloccare gli annunci su YouTube. Iniziamo quindi elencando nei prossimi paragrafi i metodi per guardare video YouTube senza pubblicità.

YouTube Premium

La soluzione più semplice ed efficace per eliminare gli annunci su YouTube è di sottoscrivere un piano YouTube Premium individuale o familiare. In questo modo, si avrà sempre accesso a video senza pubblicità, a meno che l’annuncio non sia stato inserito direttamente dall’autore del video. Ci sarà la possibilità di accedere ai contenuti video premium e a YouTube Music.

Il piano famiglia rappresenta un’opzione particolarmente vantaggiosa, poiché permette di usufruire dei servizi Premium su tutti i dispositivi utilizzati per guardare i video su YouTube. È importante sottolineare che, nonostante l’assenza di pubblicità, i creatori di contenuti e YouTube stessi continuano a beneficiare delle entrate generate dai servizi offerti.

Un ulteriore vantaggio dell’utilizzo di YouTube Premium è rappresentato dall’assenza di pratiche di tracciamento connesse alla pubblicità. Questo significa che gli utenti non saranno soggetti a una profilazione dei loro interessi e delle loro abitudini di navigazione.

App per bloccare gli annunci pubblicitari

Per bloccare gli annunci su YouTube su un dispositivo mobile, un’opzione efficace è quella di utilizzare un’app di blocco degli annunci. Bisogna però tenere presente che queste app sono generalmente disponibili solo su Android e devono essere caricate lateralmente, poiché non sono presenti sul Play Store di Google. Nel caso di dispositivi iOS, a meno che non si effettui il jailbreak del dispositivo, il sideload delle app risulta impossibile.

È possibile trovare alcune applicazioni di terze parti su cui guardare YouTube, ma è una pratica non approvata da Google, e le app potrebbero essere soggette a potenziali azioni legali. Nonostante ciò, esistono app con funzionalità simili. Le app open source, che non utilizzano l’API o i framework di YouTube, hanno maggiori possibilità di poter fare in modo di guardare video Youtube senza pubblicità.

Bisogna però valutare attentamente l’utilizzo di queste app, in quanto potrebbero rappresentare una violazione dei termini di servizio di YouTube. Fatta questa dovuta premessa, di seguito, un elenco delle migliori app per guardare video YouTube senza pubblicità.

SkyTube

SkyTube rappresenta una valida alternativa open source all’app di YouTube, che offre un maggiore controllo sulla selezione dei video e la possibilità di bloccare i video con visualizzazioni al di sotto di una certa soglia o con molti “Non mi piace“. L’app consente di inserire nella blacklist o nella whitelist i canali, filtrare i video in base alle preferenze linguistiche e personalizzare l’esperienza su YouTube in modo più flessibile rispetto all’app ufficiale.

un App che non si basa su alcuna API o codice di Google, il che significa che l’utilizzo dell’app non richiede un account Google e, inoltre, non vi sono pubblicità presenti. Ciò garantisce un’esperienza di visione piacevole e senza interruzioni.

NewPipe

NewPipe è un’app di terze parti che offre un’esperienza YouTube priva di pubblicità. L’app non richiede alcuna autorizzazione sul dispositivo che non sia strettamente necessaria e non include alcun codice proprietario di YouTube. Non è necessario nemmeno un account YouTube o un indirizzo Gmail per utilizzare le funzionalità di YouTube che di solito richiedono un accesso.

Tutti i dati necessari per gestire funzionalità come la cronologia delle visualizzazioni o gli abbonamenti sono memorizzati sul dispositivo locale. Questo significa che non c’è alcun rischio di perdere tali dati nel caso in cui l’account YouTube venga eliminato o disattivato. L’app NewPipe è l’ideale per le persone che utilizzano dispositivi inseriti nella lista nera dall’utilizzo dei servizi mobili di Google, come i telefoni Huawei.

Estensioni browser per guardare video YouTube senza pubblicità

Se non si desidera sottoscrivere un abbonamento a YouTube Premium, l’utilizzo di un buon adblocker rappresenta la soluzione migliore per bloccare gli annunci su YouTube. La maggior parte delle persone utilizza già gli adblocker sui propri computer per impedire la visualizzazione di fastidiose pubblicità web. Un adblocker specifico per YouTube funziona in modo simile.

Basta installare un’estensione del browser specializzata per bloccare gli annunci su YouTube e si potrà continuare a guardare i propri video preferiti senza la presenza di pubblicità. Un buon adblocker è in grado di impedire il caricamento di pubblicità su qualsiasi canale YouTube a cui si accede tramite quel browser, sebbene la sua efficacia possa variare.

La maggior parte dei componenti aggiuntivi per il blocco degli annunci sono personalizzabili sito per sito, consentendo di impostare le autorizzazioni per ciascun sito web. Questo può essere utile per i siti che si rifiutano di aprirsi se si utilizza un adblocker. Al momento, YouTube non rientra ancora in questa categoria. Di seguito, un elenco delle estensioni browser per guardare video YouTube senza pubblicità.

uBlock Origin

uBlock Origin serve per bloccare i contenuti web, tra cui gli annunci pubblicitari. A differenza di altre estensioni dedicate, uBlock Origin è un blocco dei contenuti più ampio e copre anche la protezione dai siti dannosi. Questa estensione open source è supportata dalla community e utilizza diverse blocklist per bloccare gli annunci e altri contenuti dannosi.

Un’ottima estensione da avere indipendentemente dal fatto che si voglia bloccare gli annunci o meno, poiché offre anche una protezione contro i siti web dannosi. Inoltre, essendo open source e supportata dalla community, uBlock Origin è in continuo sviluppo e miglioramento.

Adblock Plus

Adblock Plus per YouTube è un’estensione progettata per bloccare gli annunci sul servizio di streaming. Questa estensione è in grado di bloccare ogni tipo di pubblicità che YouTube inserisce nei video, tra cui banner, popup, annotazioni e annunci preroll. Funziona utilizzando un elenco di filtri di fonti di annunci esterni. Tutti gli annunci che non provengono da quell’elenco di fonti verranno bloccati.

Tieni presente che YouTube potrebbe reagire di volta in volta, interrompendo il blocco degli annunci per un po’ di tempo. Nonostante ciò, le recensioni degli utenti attestano ancora l’efficacia di questo blocco. L’elenco di filtri può essere facilmente aggiornato per garantire un blocco costante degli annunci.

Come guardare video YouTube senza pubblicità con una VPN

I servizi VPN (Virtual Private Network) creano un tunnel crittografato tra il tuo computer e un server remoto, offrendo numerosi vantaggi in termini di privacy e sicurezza online. Una delle principali funzioni delle VPN è quella di nascondere la tua posizione attuale e garantire che il tuo ISP non sappia cosa stai facendo su Internet. Questo può anche essere un modo efficace per bloccare gli annunci.

Ottenere un servizio VPN premium solo per il blocco degli annunci non vale la pena. Ci sono opzioni molto più convenienti e specifiche per questa funzione, come ad esempio gli adblocker per browser e le estensioni per bloccare gli annunci su YouTube. Ottenere una VPN è una buona idea se si desidera proteggere la propria privacy online, nascondere il proprio indirizzo IP e impedire ai siti web di tracciare la propria attività online.

L’utilizzo di una VPN può nascondere la tua posizione e le tue abitudini di spesa, rendendo più difficile per gli algoritmi pubblicitari indirizzarti con precisione. In molti casi, questo è sufficiente per chiudere del tutto le pubblicità, poiché non possono indirizzarti con precisione.

Però, alcuni siti web potrebbero rilevare l’uso di una VPN e impedirti l’accesso. Alcune VPN potrebbero perfino rallentare la navigazione sul web a causa del maggiore tempo di elaborazione dei dati.