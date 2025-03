Vento di novità con ChatGPT-4.5: prestazioni e sfide in un test pratico

ChatGPT-4.5 si presenta con una serie di miglioramenti sorprendenti in termini di ragionamento logico, capacità creativa ed intelligenza emotiva. Disponibile attualmente solo per abbonati Pro, questo modello ha deciso di mettersi alla prova con cinque diversi stimoli progettati per testare le sue capacità in logica, narrazione, ricerca, empatia e problem solving complesso. Ecco i risultati di questa attesa prova.

Ragionamento avanzato: il test del contadino e dei recipienti

Nel primo test, ho proposto un problema classico: "Un contadino ha un contenitore da 5 galloni e uno da 3 galloni. Come può misurare esattamente 4 galloni utilizzando solo questi due recipienti?"

Questa sfida richiede un ragionamento multifase e la capacità di gestire i limiti di capacità. ChatGPT-4.5 ha fornito una risposta chiara e logica, spiegando ogni passo della soluzione in modo sistematico. Il metodo impiegato per raggiungere il risultato desiderato è stato preciso e facilmente comprensibile, dimostrando così di avere ottime capacità di gestione dei problemi sequenziali.

Tuttavia, una nota interessante è che il chatbot ha proposto solo una delle due soluzioni valide, senza menzionare l’alternativa. Questo potrebbe suscitare curiosità su come il modello gestisca la varietà delle soluzioni in contesti di problem solving.

Scrittura creativa: visioni futuristiche e colpi di scena

Successivamente, ho richiesto a ChatGPT-4.5 di inventare un breve racconto di fantascienza su un futuro in cui gli esseri umani comunicano attraverso telepatia assistita da intelligenza artificiale. Il risultato è stato un racconto avvincente, caratterizzato da un'estetica cyberpunk e dialoghi coinvolgenti.

Le immagini evocative e i pensieri riportati in corsivo anziché il dialogo tradizionale hanno reso la narrazione unica e immersiva. Il colpo di scena alla fine del racconto ha trasformato la storia da utopica a distopica in un battito di ciglia, dimostrando la capacità del modello di mantenere alta la tensione narrativa. Sebbene avrei preferito un’introduzione ulteriore prima di arrivare al twist, la qualità generale del racconto è risultata soddisfacente, evidenziando l'evoluzione del modello nella scrittura creativa.

Conoscenza reale: approfondimento sulle scoperte del James Webb

In un altro test, ho chiesto di riassumere l'impatto delle scoperte più recenti del Telescopio Spaziale James Webb sulla nostra comprensione degli esopianeti, chiedendo una sintesi accurata e aggiornata.

ChatGPT-4.5 ha fornito una risposta corretta, illustrando le principali scoperte del telescopio con un formato chiaro e conciso, comprendente anche punti elenco per facilitare la comprensione. Tuttavia, ho notato che la citazione delle fonti non era immediata, risultando solamente in fondo alla risposta, mentre avrei preferito un’integrazione di riferimenti più contestuale nel testo. Inoltre, sebbene le scoperte siano state elencate, la spiegazione del loro significato non è stata altrettanto approfondita come speravo.

Intelligenza emotiva e empatia: supporto in situazioni difficili

Alla richiesta di supporto emotivo dopo un fallimento in un importante esame, ho scoperto che ChatGPT-4.5 ha dimostrato notevoli doti di empatia. Rispondendo alla mia preoccupazione, il modello ha fornito una strategia di studio chiara e incoraggiante, affiancata da consigli pratici.

La risposta è risultata umana e incoraggiante, ma avrei apprezzato una personalizzazione maggiore rispetto al tipo di esame, insieme a risorse esterne utili per lo studio. Nonostante questo, il chatbot è riuscito a risultare molto empatico, offrendo supporto e spunti concreti per affrontare la situazione.

Problem solving complesso: strategie in situazioni di crisi

Infine, ho posto una domanda che riflette una sfida reale: "Sei il CEO di una startup che ha appena perso il 40% del suo finanziamento. Come puoi ridurre i costi evitando i licenziamenti e mantenere alta la fiducia degli investitori?"

Le aspettative erano elevate, e il modello ha risposto con un piano pratico e realistico, affrontando in modo efficace le principali preoccupazioni. La risposta ha ben messo in evidenza la necessità di un approccio strategico nella gestione della crisi, puntando a mantenere la sostenibilità e la fiducia degli investitori. Tuttavia, avrei gradito maggiore elaborazione su piani di accelerazione delle entrate e strategie di contingenza, oltre a un potenziamento della comunicazione con gli investitori.

Le prove effettuate con ChatGPT-4.5 hanno evidenziato un forte miglioramento nelle aree di ragionamento logico, creatività, empatia e precisione nella ricerca. Con ancora margini di miglioramento nella gestione delle citazioni e nella comunicazione con gli investitori, questo modello si mostra promettente per gli utenti in cerca di uno strumento reattivo e utile per affrontare una varietà di sfide.