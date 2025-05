Una nuova libertà creativa per gli utenti Samsung con l’aggiornamento di One UI 7

Con l’aggiornamento del software One UI 7 di Samsung, gli utenti possono ora esplorare nuove possibilità di personalizzazione del proprio dispositivo. La funzionalità che ha catturato l’attenzione è l’aggiornamento del modulo Home Up dell’app Good Lock, il quale offre un livello di libertà mai visto prima. Gli utenti possono posizionare app, widget e cartelle ovunque desiderano sulle loro schermate iniziali, liberandosi da griglie e regole restrittive. Questo ha portato alla creazione di schermate iniziali che spaziano dal divertente al creativo, fino al caotico.

La personalizzazione delle schermate iniziali: un’esplosione di creatività

Gli esempi di schermi di home per One UI 7 sono una fusione di arte e creatività, dove gli utenti riescono a esprimere la propria personalità. Un netto contrasto è evidente nei diversi stili di personalizzazione: si passa da design ordinati e minimalisti a creazioni sature di elementi visivi che sfociano nel mondo del disordine artistico. Tra queste creazioni, spiccano gli utilizzi di adesivi e icone, in cui i gatti dominano le scelte estetiche, con ogni icona rappresentata da un felino diverso creato ad hoc.

Un elemento rivoluzionario di questa personalizzazione è la possibilità di disporre le icone in qualsiasi angolazione e posizione, senza la necessità di rispettare un orientamento fisso. Alcuni utenti hanno anche sperimentato con icone di dimensioni diverse e adesivi fai-da-te, creando opere visive che riportano alla mente nostalgici richiami ai primi sistemi operativi, come Windows 95, in un divertente richiamo al pixel art.

Tra i diversi esempi, uno dei più apprezzati è stato quello dedicato alla Formula Uno, che ha interpretato la passione per la pista attraverso un design entusiasta e vivace. Altri utenti, invece, hanno optato per soluzioni più minimaliste, dimostrando così che le possibilità sono veramente infinite.

Guida passo passo per personalizzare il proprio schermo di One UI 7

Se desiderate cimentarvi nella personalizzazione delle schermate iniziali del vostro smartphone Galaxy, la prima cosa da fare è scaricare le app Good Lock e il modulo Home Up. Ecco i passaggi da seguire per entrare nel mondo della personalizzazione creativa:

Aprite il Galaxy Store, evitando il Play Store, e installate Good Lock. All’interno dell’applicazione, cercate il modulo Home Up e completate l’installazione. Accedete a Good Lock > Home Up e attivate l’opzione. Selezionate Home Screen e attivate la funzione DIY Home Screen nel menu successivo, riconoscibile da un logo rosso Beta. Tornate alla schermata iniziale del vostro dispositivo e toccate a lungo un’area vuota. Cliccate su DIY Home nell’angolo in alto a destra. Questo vi porterà alla cassetta degli attrezzi per la personalizzazione di Samsung.

A questo punto, avrete a disposizione una serie di opzioni che vi permetteranno di dare libero sfogo alla vostra creatività. Le possibilità vanno dal disporre le icone dove desiderate, anche sovrapponendole, al ridimensionamento e alla rotazione dei widget, fino all’aggiunta di adesivi, emoji e altri elementi decorativi. Potrete anche nascondere le etichette delle app e ridimensionare le icone a vostro piacimento, abbandonando la rigida struttura della griglia, pur utilizzando anche una guida di allineamento, nel caso vogliate un po’ di ordine nel vostro caos creativo.

Questa nuova funzione non soltanto arricchisce l’esperienza dell’utente, ma la trasforma in un vero e proprio atto di espressione personale, dove ogni schermata può raccontare una storia unica.