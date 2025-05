Un viaggio di furto: dove gli iPhone rubati finiscono in Cina

La questione del furto di iPhone si intreccia con un misterioso mercato sotterraneo in Cina, dove molti dispositivi rubati trovano nuova vita. Dalle strade di Londra a quelle di Shenzhen, la storia di un telefono rubato si snoda lungo migliaia di chilometri, rivelando un traffico illecito ben radicato. La figura del “palazzo degli iPhone rubati” emerge in questo contesto, un luogo emblematico che attrae sia i ladri che i consumatori ignari.

Il palazzo degli iPhone rubati

Nel cuore di Shenzhen, il palazzo Feiyang Times è diventato famoso come punto di riferimento per chi cerca riparazioni e aggiornamenti per iPhone. Tuttavia, recentemente è emerso che il quarto piano dell’edificio funge anche da mercato per la rivendita di iPhone rubati provenienti da diverse parti del mondo. Molti di questi telefoni arrivano grazie ai consumatori occidentali che restituiscono i loro dispositivi ai negozi di telefonia durante l’upgrade ai modelli più moderni. Gli esperti del settore e i gruppi di utenti Apple hanno individuato questo luogo come uno dei principali snodi per il traffico di telefoni rubati.

Nei mercati di Feiyang, i telefoni bloccati – quelli che non possono essere utilizzati senza la password del proprietario – trovano acquirenti disposti a comprare anche solo per i componenti. È sorprendente scoprire come la domanda rimanga alta anche per questi dispositivi, rendendo il palazzo una tappa obbligatoria per chiunque voglia ristrutturare o rivendere parti di iPhone rubati. Nonostante la mancanza di informazioni da parte dei venditori, il mercato continua a prosperare.

Le storie dei furti: il caso di Sam Amrani

Il racconto di Sam Amrani, un giovane ladro, evidenzia la vulnerabilità degli utenti di smartphone. Il suo iPhone 15 Pro è stato strappato dalle sue mani mentre si trovava su una strada di Londra, portando a un viaggio inaspettato attraverso diverse città. Grazie alla funzione “Trova il mio iPhone”, Sam ha potuto seguire la pista del suo dispositivo, che ha percorso oltre 9.600 chilometri in meno di una settimana.

La cronologia del furto è agghiacciante: il telefono è stato rubato mentre rispondeva a un messaggio su WhatsApp, trasportato rapidamente verso un negozio di riparazioni mobile nei dintorni, e poi spedito attraverso vari indirizzi londinesi. Circa una settimana dopo, il dispositivo è apparso a Kowloon, a Hong Kong, per finire infine nel misterioso palazzo di Shenzhen. Questa vicenda evidenzia il sofisticato sistema di trasporto dei telefoni rubati e la rete di complici che alimentano il mercato nero.

Le dinamiche del ricatto

Una volta che gli iPhone rubati giungono a destinazione, i ladri non si limitano a vendere i dispositivi. In alcuni casi, i proprietari dei telefoni rubati ricevono messaggi di iMessage con minacce dirette a sbloccare il dispositivo. Dando la possibilità di visualizzare un numero di telefono o un indirizzo e-mail, Apple offre ai proprietari dei telefoni persi una chance di recuperare i loro dispositivi. Tuttavia, i malfattori sfruttano questa funzionalità per ingannare le vittime, intimandole a sbloccare i loro telefonini in cambio della sicurezza dei loro dati personali.

Uno dei messaggi pervenuti a un proprietario lamentava che il suo iPhone era stato riciclato e che i componenti sarebbero stati venduti ad altri clienti. Sebbene la minaccia sia totalmente infondata – poiché i dati personali non possono essere estratti da un telefono bloccato – il messaggio ha un forte impatto psicologico che può spaventare. Questa forma di intimidazione svela ulteriormente le tactics ingenue messe in atto dai ladri e dai loro complici.

Misure di sicurezza e l’inefficienza della lotta contro i furti

Apple ha messo in atto una serie di misure di sicurezza, come la funzione “Trova il mio iPhone” e il blocco dell’attivazione, progettate per scoraggiare il furto di dispositivi. Nonostante ciò, la domanda di iPhone rubati continua a persistere. Le autorità e le aziende tecnologiche sono messe alla prova nel tentativo di arginare questo mercato, ma la proliferazione di risorse per il recupero di telefoni rubati dimostra che il problema è ben radicato.

Di fronte a questi eventi, è fondamentale per gli utenti adottare strategie di sicurezza. Utilizzare un passcode sicuro è una delle misure più efficaci per proteggere i dati personali, mentre funzionalità come la Protezione dei Dispositivi Rubati consentono di blindare le informazioni anche in caso di furto. In questo mondo connesso, la salvaguardia dei propri dati deve diventare una priorità assoluta per ogni utente di dispositivi mobili.