Un utente di Reddit crea un collegamento per stimare il tempo di ricarica degli iPhone

Negli ultimi anni, sia Android che iOS hanno affinato il loro sistema operativo, integrando nuove funzionalità per migliorare l'esperienza degli utenti. Tuttavia, alcuni aspetti rimangono carenti, come nel caso di un semplice ma utile collegamento realizzato da un utente di Reddit che fornisce un modo per stimare il tempo di ricarica per i telefoni iPhone. Questo strumento, sebbene rudimentale, offre un'immediata soluzione per chi desidera avere un'idea di quanto tempo ci vorrà per ricaricare il proprio dispositivo, colmando una lacuna nella funzionalità nativa di iOS.

La funzionalità mancante di iOS

Nonostante l'evoluzione degli smartphone, c'è una caratteristica che gli iPhone non hanno ancora integrato: la stima del tempo necessario per una ricarica completa. Mentre i dispositivi Android, come la gamma Google Pixel, mostrano questa informazione direttamente sulla schermata di blocco, gli utenti Apple si devono accontentare di metodi alternativi per ottenere notizie sui tempi di carica. Questo aspetto ha destato la curiosità di un utente, che ha deciso di sviluppare una soluzione tramite l'app Shortcuts. È sorprendente che, nel 2025, questa funzione non sia stata ancora implementata in iOS, costringendo gli utenti a cercare sistemi alternativi per ottenere le stesse informazioni.

Creazione del collegamento per stimare il tempo di ricarica

Un utente di Reddit, noto come AlxR25, ha creato un collegamento semplice che fornisce un'analisi basata sul livello attuale di carica della batteria dell'iPhone. Questo strumento funziona in modo piuttosto elementare: sottrae il livello di batteria dal 100%, divide il risultato per 1,5 e arrotonda il risultato a un numero intero. Così facendo, gli utenti possono riconoscere in modo immediato il tempo necessario per una ricarica completa. Questo collegamento può essere scaricato attraverso un link di condivisione iCloud, rendendo accessibile a tutti chi desidera implementarlo sul proprio dispositivo. È consigliabile modificare il parametro "1,5" in "1.5" per allinearlo al sistema di numerazione regionale dell'utente, una correzione minimalista ma fondamentale che amplia la funzionalità.

Dopo aver impostato il collegamento, è possibile creare anche un'automazione che attivi il collegamento ogni volta che si collega l'iPhone al caricabatterie. Un'operazione semplice che garantisce una stima del tempo di carica, rendendo il processo ancora più comodo per gli utenti.

I limiti del calcolo

Il metodo usato dall'utente per giungere al numero “1.5” è stato, come descritto nei commenti, piuttosto empirico e non esente da errori. Infatti, il creatore dell'automazione ha osservato che utilizza il caricabatterie Apple da 20W, notando che l'iPhone 15 carica l'1% ogni 1,2 minuti fino al 50% e 1% ogni 1,8 minuti per il restante. Questa variabilità nei tempi di ricarica rappresenta una delle problematiche principali legate all'accuratezza della stima fornita, poiché ogni dispositivo potrebbe comportarsi in modo diverso a causa di variabili come temperatura ambientale, stato della batteria e funzionalità di ricarica adattativa.

Inoltre, la fase finale di ricarica, quella compresa tra il 90 e il 100%, tende ad essere più lenta, quindi la capacità di calcolare con precisione il tempo di ricarica totale rimane limitata. Questi elementi rendono evidente quanto poco scientifica sia questa stima; tuttavia costituisce pur sempre un'alternativa creativa alla mancanza di informazioni dirette che Apple dovrebbe fornire.

Il confronto con Android

Mentre i dispositivi Android, come il Pixel 9 Pro XL, offrono non solo stime di tempo di ricarica ma anche indicatori di "fast charging" o "slow charging" direttamente sulla schermata di blocco, la situazione è diversa per gli iPhone. La mancanza di notifiche di ricarica piena rappresenta un altro ostacolo per gli utenti che sono abituati a un sistema che può sembrare più trasparente e diretto nella comunicazione. Gli utenti di iPhone devono ricorrere a passaggi aggiuntivi per scoprire se il dispositivo sta ricaricando rapidamente o lentamente, accedendo attraverso le impostazioni.

La creazione di notifiche personalizzate tramite Shortcuts, per esempio, ha permesso a molti di ovviare a questa mancanza, per ricevere avvisi pratici al raggiungimento del 100% di carica. Queste limitazioni però confermano come permanga ancora margine di miglioramento per iOS nel fornire funzionalità più complete riguardo allo stato di ricarica, proponendo una riflessione su come il sistema operativo di Apple possa dare uno sguardo oltre Android per innovare e arricchire l'esperienza utente.