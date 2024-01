Un iPhone cade da 5.000 metri e rimane intatto: l’incredibile storia

Tra i tanti aspetti dei nuovi iPhone propagandati da Apple c’è anche quello relativo all’ottima resistenza dei melafonini di ultima generazione a urti e cadute. Di certo, però, nessuno poteva immaginare che una caduta da quasi 5.000 metri non comportasse praticamente alcun danno al dispositivo.

Come raccontato anche da MacRumors, un iPhone precipitato dalla cabina del volo 1282 dell’Alaska Airlines è sopravvissuto a una caduta da poco meno di 5.000 metri ed è stato ritrovato intatto.

Sean Bates, residente a Vancouver (Washington) ha condiviso le immagini del dispositivo nella giornata di domenica, dopo averlo trovato sul lato di Barnes Road a Portland, Oregon. L’‌iPhone‌ era perfettamente funzionante e sullo schermo compariva ancora una e-mail di Alaska Airlines. Non c’erano crepe sul display, anche se era protetto da una custodia: molto probabilmente il device è atterrato in un’area boschiva con terreno soffice.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024