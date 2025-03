Ultimea Nova S50: La soundbar economica che promette Atmos, ma non convince del tutto

Il mondo delle soundbar continua a crescere, offrendo soluzioni alternative per chi desidera migliorare l’audio del proprio televisore senza affrontare spese eccessive. Tra i modelli più economici si distingue l’Ultimea Nova S50, che viene presentata con la promessa di un’esperienza sonora Dolby Atmos a un prezzo accessibile. Con un costo che si aggira attorno ai 129 dollari, il dispositivo è allettante per chi cerca un upgrade audio senza un grande investimento. Ma può davvero esaudire le aspettative di chi desidera una qualità all’altezza?

Qualità audio e prestazioni di Dolby Atmos

L’Ultimea Nova S50, con il suo setup 2.1, non può eguagliare le prestazioni sonore dei sistemi più complessi, tuttavia offre un’esperienza di ascolto soddisfacente per la fascia di prezzo. I test evidenziano che, nonostante l’assenza di altoparlanti upfiring, il Dolby Atmos riesce comunque a creare un effetto surround accettabile. Tuttavia, i difetti emergono chiaramente: quando si ascoltano film d’azione, il suono tende a perdere definizione e i dialoghi possono risultare poco chiari. Anche quando si passano a film musicali o a produzioni più delicate, l’audio appare spesso sottotono, con frequenze alte che tendono a diventare stridenti.

Il test del suono ha incluso titoli come “Top Gun: Maverick” e “La La Land”, che hanno messo in risalto le fragilità del sistema. Le dinamiche del suono non sempre sono gestite egregiamente; in diverse occasioni i picchi sonori hanno portato a una distorsione evidente, in particolare in scene con effetti sonori intensi. La mancanza di profondità e dettaglio aumenta quando ci si sposta ai generi musicali, durante i quali la qualità tende a rimanere sotto le aspettative.

Design e compatibilità

Dal punto di vista del design, l’Ultimea Nova S50 si presenta in modo piuttosto compatto, adatta per ambienti ridotti. Con una lunghezza di appena 15 pollici e un subwoofer di dimensioni contenute, è una scelta utile per chi vive in monolocali o spazi limitati. Tuttavia, il suo aspetto può sembrare economico a causa dei materiali utilizzati. La remota, sebbene solida e facilmente utilizzabile, mantiene una sensazione di leggerezza che non convince del tutto nei materiali.

Per quanto riguarda le opzioni di connessione, la soundbar include porte HDMI, Bluetooth, e altre opzioni di collegamento, rendendola versatile per l’integrazione con vari dispositivi. La configurazione è relativamente semplice, ma il subwoofer è cablato, il che può risultare un po’ scomodo per chi cerca una soluzione completamente wireless.

Funzionalità e impostazioni

Le funzionalità dell’Ultimea Nova S50 non si discostano molto da quelle delle soundbar di fascia bassa. Presenta tre modalità di equalizzazione — “Movie”, “Game” e “Music” — ognuna delle quali ottimizza le frequenze in maniera differente. Tuttavia, passare da una modalità all’altra richiede attenzione, poiché ogni impostazione ha un impatto diretto sulla qualità audio. Purtroppo, la mancanza di variazioni significative tra le modalità rende difficile apprezzare miglioramenti tangibili in base al contenuto.

Anche se la soundbar supporta il Dolby Atmos, le sue capacità sono limitate. Il sistema infatti non riesce a produrre un’esperienza immersiva come tradizionalmente attesa da un dispositivo con queste caratteristiche. La modalità “Music”, in particolare, ha sollevato preoccupazioni; si è rivelata inconcludente e fonte di frustrazione per chi cerca di ascoltare musica con una certa qualità.

Prezzo e disponibilità

Infine, riguardo al prezzo, l’Ultimea Nova S50 si posiziona come una delle soundbar Dolby Atmos più economiche disponibili. È acquistabile per circa 129 dollari negli Stati Uniti e 101 sterline nel Regno Unito. Sebbene ideali per utenti alla ricerca di un upgrade economico dall’audio integrato del TV, le sue prestazioni potrebbero non soddisfare coloro che hanno elevate aspettative dal punto di vista sonoro. Questi fattori sono decisivi nella scelta finale, specialmente quando si considera la concorrenza nel settore delle soundbar, dove esistono opzioni più costose ma di migliore qualità.

In sintesi, l’Ultimea Nova S50 offre una soluzione accessibile per coloro che desiderano migliorare la qualità del suono del proprio televisore, ma presenta limiti notevoli che non ne fanno una scelta consigliata per chi cerca un’esperienza audio realmente di fascia alta.