Ubuntu 25.04 introduce Papers, il nuovo lettore PDF che sostituisce Evince

Ubuntu 25.04 sta per arrivare e con questa nuova versione arriva una significativa novità: l’abbandono di Evince, il lettore PDF tradizionale, in favore di Papers. Questa è una soluzione innovativa, derivata da Evince, che ha il vantaggio di essere attivamente sviluppata e di utilizzare tecnologie all'avanguardia come GTK4 e THIS, già integrate nella distribuzione. Nonostante Evince continuerà a essere l'app di riferimento per alcuni ambienti desktop, come il tanto atteso GNOME 48 previsto per marzo, Ubuntu non seguirà la strada di GNOME optando per il nuovo lettore.

La transizione a Papers: cosa cambia per gli utenti

Chi ha testato le versioni quotidiane di Ubuntu 25.04, soprannominata Plucky Puffin, può aver notato l'assenza di Papers. Questo perché si è reso necessario svolgere una serie di operazioni prima di poter includere il nuovo lettore nel sistema. L'iter di integrazione ha comportato la preparazione del pacchetto Papers in Debian, la sincronizzazione con il repository “universe” di Plucky e la presentazione di una richiesta di inclusione nel repository principale , oltre a dover superare la fase di revisione in ambito sicurezza.

Recentemente, i progressi sono stati evidenti: il file ubuntu-meta di Plucky è stato aggiornato per rendere possibile l'inserimento di Papers, sostituendo infatti Evince. Questo aggiornamento consentirà a Papers di iniziare a diffondersi per test più ampi, sebbene resti ancora parecchio lavoro da fare prima di una piena integrazione nel sistema operativo.

Evince: ancora disponibile per chi è affezionato

Per i tanti utenti di Ubuntu che sono affezionati alla familiarità di Evince, ci sono buone notizie. Il team di sviluppo di Ubuntu sta lavorando per implementare delle patch su GTK3, che permetteranno alle applicazioni GTK3 di interfacciarsi correttamente con Papers per le anteprime di stampa. Un passo fondamentale è l'aggiornamento del file .desktop, che dovrà etichettare Papers come Document Viewer nel selettore delle applicazioni, seguendo le convenzioni di denominazione consuete per le app GNOME.

L'introduzione di un nuovo lettore PDF può generare una certa apprensione tra gli utenti, abituati a un'app che conoscono e utilizzano quotidianamente. Tuttavia, non si prevedono regressioni significative nell'esperienza dell'utente poiché il nuovo programma manterrà la sua funzionalità principale, quella di aprire e visualizzare file PDF.

La futura disponibilità di Papers e alternative per gli utenti di Ubuntu

Attualmente, Papers è privo di alcune funzionalità che erano disponibili con Evince, ma gli sviluppatori prevedono di aggiungerle nel tempo. Chi desidera utilizzare ancora Evince in Ubuntu 25.04 potrà farlo facilmente, installandolo dai repository con pochi clic utilizzando il comando /apt— . Anche se Papers è la novità nel panorama di Ubuntu, sarà ufficialmente rilasciato insieme alla distribuzione ad aprile. Da notare che gli utenti delle versioni precedenti di Ubuntu possono già accedere a Papers attraverso Flathub, garantendo così un accesso anticipato a questa nuova soluzione.

Con l'arrivo di Ubuntu 25.04, gli utenti possono aspettarsi evoluzioni interessanti nel modo di gestire i documenti PDF, senza perdere di vista le proprie abitudini e preferenze.