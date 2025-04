Truffe da impostore: come riconoscerle e difendersi dalle frodi governative

Le comunicazioni da agenzie governative possono generare stress, specialmente quando si accompagnano di richieste di pagamento sotto minaccia di conseguenze legali. Situazioni del genere possono spingere le persone a prendere decisioni affrettate, diventando vittime di truffatori che approfittano della loro vulnerabilità. La Federal Trade Commission ha lanciato un allerta sui tentativi di frodi da impostore, in cui i criminali si spacciano per funzionari governativi nella speranza di rubare informazioni bancarie e, in alcuni casi, identità.

La natura delle truffe da impostore

Le truffe da impostore, in particolare quelle attribuibili alla FTC, seguono schemi ben consolidati. Un individuo, fingendo di rappresentare l’agenzia, si mette in contatto con le vittime attraverso chiamate, messaggi di testo o e-mail. L’obiettivo è far leva su paure o aspettative: possono promettere soldi facili o intimorire il malcapitato con eventuali problemi legali imminenti. Secondo la FTC, nel corso del 2024 le perdite attribuibili a questi raggiri hanno toccato i 2,95 miliardi di dollari, costituendo così la seconda categoria di frodi più dannosa dopo quelle dirette agli investitori. Nel caso delle truffe governative, gli italiani hanno subito perdite complessive di 789 milioni di dollari, un incremento rispetto ai 618 milioni dell’anno precedente.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le modalità di inganno possono variare: i truffatori, ad esempio, potrebbero affermare che il destinatario fa parte di un risarcimento legato a una causa legale e che per ricevere il proprio contributo è necessario fornire accesso al proprio conto bancario. Altre varianti includono la richiesta di un pagamento iniziale per sbloccare somme maggiori o la pretesa che un account è stato violato, con la promessa di assistenza immediata.

Il bersaglio delle vittime vulnerabili

I truffatori sanno bene che alcune categorie di persone possono risultare più vulnerabili di altre, soprattutto coloro che hanno una scarsa conoscenza del ruolo e delle operazioni della FTC. Gli anziani si rivelano spesso le vittime predilette di queste frodi, poiché la loro educazione tende a enfatizzare il rispetto per le autorità governative. Questo comportamento li rende più inclini a rispondere alle comunicazioni di chi si spaccia per un funzionario. Nel 2024, le persone sopra i 60 anni hanno perso circa 2,4 miliardi di dollari a causa di frodi, con la fascia d’età 60-69 che ha subito le perdite più elevate. Inoltre, il numero di anziani che ha segnalato perdite superiori ai 100.000 dollari è triplicato dal 2020.

Per chi subisce una truffa di questo tipo, il danno è ben più che economico: Kathy Stokes, direttrice dei programmi di prevenzione delle frodi per l’AARP, ha evidenziato come queste esperienze possano comportare rischi per la salute e una maggiore dipendenza da reti di sicurezza governative, piuttosto che dal risparmio previdenziale accumulato nel tempo.

Strategia per riconoscere e sfuggire alle truffe

Identificare le truffe da impostore non è così complesso: basta prestare attenzione a qualche dettaglio. La richiesta ricevuta spesso appare insolita. Chi ha mai avuto un contatto recente con la FTC? È stato avvisato di problematiche legali da parte dell’agenzia? Se si viene sollecitati a inviare denaro, è un chiaro segno di allerta. La FTC non chiede mai trasferimenti di denaro, non fa promesse di premi e non minaccia gli utenti.

Esiste anche un forte senso di urgenza. Se ci si sente costretti a rispondere immediatamente, è probabile che ci si trovi di fronte a una truffa. È fondamentale verificare le informazioni e prendersi il tempo per riflettere o consultare un esperto. La prudenza è la migliore arma contro questi raggiri: fermarsi, raccogliere le idee e respirare profondamente.

Se la comunicazione include minacce di arresto, azioni legali, multe o congelamento di pagamenti, accompagnate dalla negazione di inviare documentazione scritta, è certamente un indizio di frodi.

Cosa fare se si diventa vittima di una truffa da impostore

Qualora si dovesse cadere nella trappola di una frodi da impostore, è fondamentale reagire con prontezza. Le prime azioni da intraprendere devono essere valutate in base alla gravità della situazione. Non esitate a contattare le autorità competenti, a denunciare l’accaduto e a monitorare attentamente eventuali movimenti sospetti sui propri conti bancari. Ricordare che, anche se la situazione è spiacevole, ci sono passi concreti da seguire per limitare i danni e recuperare la propria sicurezza.