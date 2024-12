Trasferimento delle conversazioni di WhatsApp da Android a iPhone: guida dettagliata

Il cambio di smartphone è un momento importante, ma spesso ci si trova a dover affrontare la sfida di trasferire conversazioni e dati. In particolare, il trasferimento delle chat di WhatsApp, che rappresentano un patrimonio di ricordi e informazioni, è una delle operazioni più delicate. Quando si passa da un smartphone Android a un nuovo iPhone, il processo di trasferimento può risultare complesso a causa delle differenze nei sistemi operativi. Questa guida si propone di fornire istruzioni pratiche per effettuare questo trasferimento in modo semplice e sicuro.

La necessità di un backup prima del trasferimento

Prima di intraprendere il trasferimento delle chat di WhatsApp da Android a iPhone, è fondamentale assicurarsi di avere tutto il necessario a disposizione. Prima di tutto, verificare che il dispositivo Android abbia installata una versione di Android pari o superiore alla 5.0. Per quanto riguarda l’iPhone, è essenziale che sia in esecuzione iOS 15.5 o successivo.

Inoltre, il trasferimento potrà avvenire solo se si utilizza lo stesso numero di telefono associato a WhatsApp. Un passaggio chiave della procedura è il ripristino dell’iPhone nelle impostazioni di fabbrica; quindi, è prudente effettuare un backup di tutti i dati salvati nello smartphone. Per impostare il backup su iCloud, accedere a "Impostazioni" e premere sul proprio nome, quindi navigare in "iCloud" > "Backup iCloud" e seguire le istruzioni per salvare i dati su iCloud.

Anche il backup delle conversazioni di WhatsApp dallo smartphone Android è di vitale importanza. Questo può essere fatto accedendo a WhatsApp, selezionando "Impostazioni" , quindi "Chat" > "Backup delle chat" > "Esegui backup". Questo permetterà di avere una copia di sicurezza delle conversazioni disponibili nel cloud del proprio account Google, utile in caso di imprevisti.

Procedura per trasferire le chat

Una volta verificate le condizioni ottimali per il trasferimento, è possibile procedere con l’installazione dell’app Passa a iOS sul dispositivo Android. Questa applicazione, disponibile su Google Play Store, è stata sviluppata da Apple per facilitare il trasferimento di dati tra i dispositivi. È importante assicurarsi di avere l’ultima versione dell’app installata per evitare inconvenienti.

Dopo aver installato l’app, aprirla e seguire la guida per connettere lo smartphone Android all’iPhone. Il collegamento può essere effettuato sia tramite cavo che connettendo entrambi i dispositivi alla stessa rete Wi-Fi. Durante questo processo, l’iPhone verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica, il che significa che eventuali informazioni già presenti sul dispositivo verranno eliminate.

Sull’iPhone apparirà un codice da inserire sul dispositivo Android. Questa operazione consentirà di completare correttamente l’abbinamento tra i due dispositivi. Una volta confermato, si procederà alla selezione di WhatsApp nella schermata "Trasferisci dati". La prossima fase prevede la connessione dell’account al dispositivo iPhone, che richiede l’accesso con lo stesso numero di cellulare utilizzato su WhatsApp.

Collegamento dell’iPhone all’account WhatsApp

Un'opzione aggiuntiva per gli utenti è il collegamento del nuovo iPhone al proprio account WhatsApp, mantenendo attivo l’accesso anche sul dispositivo Android. Per fare ciò, sarà prima necessario aprire WhatsApp sul nuovo iPhone senza effettuare il login. Da lì, si dovrà accedere al menu e selezionare "Collega come dispositivo complementare".

A questo punto, dal telefono Android si dovrà inquadrare il codice QR presentato sul nuovo dispositivo. Questo passaggio prevede di aprire WhatsApp sul telefono Android e selezionare "Dispositivi collegati" seguita da "Collega un dispositivo". Grazie a queste fasi, sarà possibile utilizzare WhatsApp anche su iPhone, avendo accesso a tutte le conversazioni.

È importante ricordare che, mantenendo attivo WhatsApp sul dispositivo Android, quest’ultimo rimarrà il dispositivo principale dell’account. Per garantire un funzionamento continuo, lo smartphone Android deve connettersi a Internet almeno una volta ogni 14 giorni. In mancanza di tale collegamento, l’account verrà disconnesso da tutti i dispositivi collegati, rendendo necessaria un'altra configurazione.