TikTok in bilico: Trump propone un nuovo piano per la creazione di “TikTok America”

Il dibattito su TikTok continua a infiammare gli Stati Uniti, in particolare dopo che l’ex presidente Donald Trump ha posticipato di 75 giorni la scadenza per vietare l’applicazione di video. Dopo il rinvio, fissato per il 5 aprile, le trattative per una possibile soluzione stanno fervendo, ma al momento non ci sono comunicati ufficiali che confermino un accordo che possa soddisfare le normative attuali, trasferendo il controllo di TikTok da ByteDance, la casa madre cinese, a investitori statunitensi.

Il nuovo progetto per TikTok America

Oggi, Trump prevede di presentare un piano ambizioso denominato “TikTok America”. Questa nuova entità sarà caratterizzata da una proprietà divisa tra investitori statunitensi non ancora identificati , attuali investitori di ByteDance e ByteDance stesso che conserverebbe una quota del 19.9%. In base a quanto riportato, TikTok avrebbe la possibilità di continuare a utilizzare il suo algoritmo, licenziandolo da ByteDance.

Questa notizia è stata riportata anche da importanti testate come il New York Times, il Wall Street Journal e CNBC. Queste ultime hanno aggiunto gigante come Amazon e AppLovin alla lista dei potenziali acquirenti o investitori interessati, affiancandoli a nomi noti come Oracle, Blackstone e l’ex proprietario dei Los Angeles Dodgers, Frank McCourt.

Le prospettive di AppLovin e Amazon

AppLovin, una compagnia di tecnologia mobile valutata circa 100 miliardi di dollari, si propone di utilizzare i propri dati e l’intelligenza artificiale per raccogliere informazioni sugli utenti e indirizzare la pubblicità. Secondo quanto riportato dal WSJ, l’azienda ha presentato un’offerta alla precedente amministrazione Trump sostenendo di poter risolvere i problemi di sicurezza nazionale e contribuire alla creazione di posti di lavoro.

D’altra parte, Amazon vede nel potere di TikTok di generare interesse per lo shopping un’opportunità, specialmente dopo la chiusura del proprio servizio Inspire, che proponeva brevi video verticali nello scorso gennaio. Questi sviluppi mostrano chiaramente quanto il mondo della tecnologia e dell’e-commerce sia interconnesso con il destino di TikTok.

L’incertezza del futuro di TikTok

Resta comunque da vedere se ByteDance, la casa madre di TikTok, sia realmente intenzionata a vendere. Altri piani favoriti, volti a coinvolgere aziende come Oracle, Blackstone e Silver Lake, sono ancora sul tavolo, ma il New York Times fa sapere che è incerto se tali proposte possano soddisfare i requisiti della legge che impone il divieto o la dismissione dell’applicazione.

In un contesto di continua speculazione, vi è la notizia che Trump sta preparando anche nuovi piani tariffari per mercoledì, lasciando i funzionari cinesi in attesa di dettagli prima di intraprendere ulteriori negoziati. Oggi Trump si riunirà con i suoi collaboratori per discutere le proposte attuali o l’eventualità di un ulteriore rinvio della scadenza. Il futuro di TikTok rimane dunque avvolto nell’incertezza, con sguardi attenti sui possibili sviluppi in arrivo.