TikTok: ByteDance deve trovare un acquirente Usa entro il 5 aprile per evitare il divieto

La situazione di TikTok negli Stati Uniti è diventata sempre più complessa. Affinché il popolare social media di ByteDance, con sede in Cina, possa continuare la sua attività nel mercato americano, deve trovare un acquirente esterno alla Cina entro il 5 aprile 2025. Diverse aziende statunitensi si sono attivate, e l'interesse per l'app è tornato in auge, mentre si avvicina la deadline fissata dalla legge.

La storia di TikTok e la sua travagliata avventura negli Stati Uniti

Dall'arrivo di TikTok negli Stati Uniti, l'app ha suscitato notevoli preoccupazioni, soprattutto in campo politico. Nel 2019, durante la presidenza di Donald Trump, sono emerse divergenze significative riguardo alla fiducia nei confronti dell'app, considerata un potenziale rischio per la sicurezza nazionale. Diverse aziende americane, tra cui Walmart, Oracle e Microsoft, sono emerse come possibili acquirenti per garantire la permanenza di TikTok nel territorio statunitense.

Nell'agosto 2020, i colloqui tra Microsoft e ByteDance sembravano progredire verso un'offerta concreta, ma l'interesse di Trump per la questione svanì quando si concentrò sulle elezioni presidenziali del 2020. Un cambio di rotta è avvenuto durante la campagna per le elezioni del 2024, quando TikTok ha cominciato a guadagnare punti tra i giovani elettori, spingendo Trump a riconsiderare la sua posizione sull'app.

Scadenza cruciale e accordi in corso

Nel mese di aprile 2024, il presidente Joe Biden ha firmato una legge che imponeva a ByteDance di trovare un acquirente non cinese entro il 19 gennaio, giorno precedente all'inaugurazione di Trump per il suo secondo mandato. Questo ultimatum ha creato un senso di urgenza tra i negoziatori, dato che il nuovo esecutivo, appena insediato, ha subito emesso un ordine esecutivo che ha prolungato il termine di 75 giorni. Così, l'attenzione si è di nuovo rivolta a TikTok, con i protagonisti attivi a garantire un futuro per l'app negli Stati Uniti.

Il Vicepresidente J.D. Vance ha recentemente affermato di avere la convinzione che un accordo sarà raggiunto. Intervistato da NBC News a bordo dell'Air Force Two, ha rivelato che Trump gli ha chiesto di lavorare come mediatore per facilitare l’accordo. Vance, in collaborazione con il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz, spera di individuare un acquirente americano per il social media controverso.

Preoccupazioni e controversie legate all’app

Le obiezioni nei confronti di TikTok non sono mancate nel corso della sua presenza negli Stati Uniti. Fin dall'inizio, i legislatori americani e, inizialmente, anche Trump avevano espresso timori circa la privacy dei dati degli utenti, in particolare dei più giovani. Accuse di furto di dati personali e di veicolare propaganda cinese tra i giovani utenti americani hanno alimentato il dibattito pubblico su quel che implica l’uso dell'app.

TikTok, nel corso degli anni, ha accumulato un valore di mercato che ha toccato punte elevate, arrivando fino a 50 miliardi di dollari. Reid Rasner, CEO della società di gestione patrimoniale Omnivest Financial, ha anche avanzato un’offerta di 47,45 miliardi di dollari per l'acquisto della piattaforma. Tuttavia, la direzione di ByteDance non ha ancora confermato eventuali trattative con potenziali acquirenti americani né ha rivelato la sua posizione sull'offerta di vendita a una società statunitense.

Il destino di TikTok è ora legato a filo doppio agli sviluppi nei prossimi giorni. Con scadenze che si avvicinano e trattative in corso, ogni decisione potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel panorama digitale americano.