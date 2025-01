Telegram lancia la verifica di terze parti per migliorare la sicurezza delle comunicazioni

Telegram annuncia nuove funzionalità per migliorare la sicurezza e l'affidabilità delle comunicazioni sulla sua piattaforma. Queste novità includono un sistema di verifica di terze parti, separato dalle spunte di verifica già esistenti dedicate a figure pubbliche e organizzazioni. Questa iniziativa mira a combattere le truffe e la disinformazione che hanno afflitto il mondo dei social e delle app di messaggistica.

La nuova verifica di terze parti: come funziona

Per consentire ai servizi di assegnare la verifica ai loro utenti, è necessario che questi servizi siano preliminarmente verificati da Telegram. Gli sviluppatori hanno chiarito che un servizio deve completare un processo di candidatura prima di poter ricevere la verifica. Questo passaggio è cruciale per mantenere un elevato standard di autenticità e sicurezza sulla piattaforma.

Una volta che un servizio ha ottenuto la verifica da Telegram, può conferire icone di verifica aggiuntive agli account e alle chat. Queste icone appariranno prima del nome della chat e forniranno agli utenti informazioni utili per riconoscere l'affidabilità del servizio. Il team di Telegram sottolinea che questa iniziativa è essenziale per migliorare la sicurezza degli utenti e ridurre il rischio di essere tratti in inganno da contatti non veritieri.

Requisiti per acquisire la verifica

Per avviare il processo di verifica di terze parti, è necessario avere un bot ufficiale che sia già stato verificato da Telegram. Una volta ottenuta la verifica per il bot, l’utente potrà candidarsi per diventare un verificatore di terze parti sulla piattaforma. Questo è un passo importante per i servizi che desiderano riconoscere la propria affidabilità agli utenti.

Il processo di candidatura ai verificatori di terze parti è accessibile tramite il bot @VerifyBot. Dopo aver presentato la propria candidatura, sarà necessario attendere l'approvazione da parte di Telegram. Una volta approvata, l'utente potrà iniziare a verificare altre chat e account utilizzando la funzione "Verifica account" disponibile nel profilo del bot verificato. Gli utenti potranno selezionare quali chat desiderano verificare e, se necessario, rimuovere successivamente la verifica con un semplice tocco.

La distinzione tra verifica ufficiale e verifica di terze parti

È importante chiarire la differenza tra la verifica ufficiale di Telegram e la verifica di terze parti. Solo Telegram ha l'autorità per assegnare la spunta di verifica ufficiale alle chat. I verificatori di terze parti, invece, utilizzeranno icone specifiche per differenziarsi dalla spunta ufficiale.

Questa distinzione è fondamentale per evitare confusione tra gli utenti. Gli sviluppatori hanno evidenziato l'importanza di rendere più facile per gli utenti identificare e verificare i servizi e le persone con cui interagiscono sulla piattaforma. In caso di dubbi su una particolare chat, gli utenti possono accedere al profilo per ricevere ulteriori informazioni o contattare il bot che ha effettuato la verifica.