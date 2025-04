TABWEE W90: Un Tablet Potente e Accessibile a soli 135€!

Se stai cercando un tablet che offra prestazioni convincenti per l’utilizzo quotidiano, ma senza spendere una follia, allora il TABWEE W90 potrebbe essere la soluzione che fa al caso tuo. Questo nuovo tablet, appena presentato, può contare su un grande display da 15.11 pollici con risoluzione Full HD, una capiente batteria da 8000mAh e un processore Octa-Core T615 ideale per ogni tipologia di utilizzo, il tutto a un prezzo molto interessante di soli 135€ grazie alla promozione di lancio. Scopriamo tutti i dettagli di questo nuovo tablet economico di Tabwee.

Cosa rende il TABWEE W90 così interessante?

Questo tablet, nonostante la sua natura economica può contare su ottime caratteristiche tecniche che lo rendono molto interessante per chi cerca un tablet da usare nel tempo libero per navigazione, streaming e gaming.

Partiamo dal grande display, uno schermo da 15.11 pollici abbastanza grande da farti godere al massimo di film, giochi e navigazione, ma senza diventare eccessivo. La risoluzione Full HD ti assicura immagini nitide e ben definite, ideali per ogni tipo di contenuto.

Il tutto viene accompagnato da un valido comparto hardware. Il TABWEE W90 è equipaggiato con un processore Octa-Core T615 e 24 GB di RAM, che significa che potrai usarlo senza preoccuparti che si blocchi o rallenti, anche quando hai aperte più app o stai guardando video in altra risoluzione. E se hai bisogno di spazio, non dovrai preoccuparti nemmeno di quello: grazie ai 256GB di memoria interna, hai tutto lo spazio di cui hai bisogno per archiviare file, foto e applicazioni senza pensieri. E se dovessi averne bisogno, puoi anche espandere la memoria grazie allo slot dedicato per memorie microSD.

Fotocamera, batteria e connettività

Il TABWEE W90 non si limita alla sola potenza bruta, dispone anche di una discreta fotocamera da 16MP con AI che ti permette di scattare foto di buona qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale da 8MP è perfetta per videochiamate chiare e nitide, ideali sia per due chiacchere con gli amici che per un utilizzo lavorativo.

Parlando di autonomia, la batteria da 8000mAh è un altro grande punto di forza di questo tablet: con una carica piena, puoi utilizzarlo per almeno una decina di ore prima di doverlo ricaricare. È perfetto per chi lavora in mobilità o per chi ama passare ore su Netflix o YouTube senza preoccuparsi della batteria che si scarica.

Ottimo anche il comparto connettività: con supporto per 4G LTE, 5G e WiFi, il tablet garantisce una connessioni super veloci ideali per navigare, scaricare app e godersi film e serie TV in alta definizione. Inoltre, il supporto per Widevine L1 ti permette di guardare i tuoi film e serie TV preferiti in Full HD su piattaforme come Netflix, Disney+, e altre.

Offerta lancio da non perdere e dove acquistarlo

Ora, veniamo al lato più interessante: il prezzo. Il TABWEE W90 ha un prezzo di listino di 499,99€, ma grazie a uno sconto del 50% e un coupon extra da 110€, puoi portarlo a casa per soli 135,99€. Questa offerta è valida dal 14 aprile al 20 aprile 2025! solo su Amazon Italia.

In poche parole, il TABWEE W90 è un tablet economico che unisce potenza, funzionalità e un prezzo imbattibile. Che tu sia uno studente, un professionista o semplicemente alla ricerca di un dispositivo versatile per il tempo libero, questo tablet è sicuramente una delle migliori opzioni sul mercato a questo prezzo.