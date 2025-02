Supporto HDMI-CEC nei Mac: maggiore semplicità per gli utenti

La sempre crescente evoluzione tecnologica dei computer Apple porta con sé novità interessanti, come il supporto per l'HDMI-CEC nei modelli più recenti, inclusi quelli dotati di chip M3 Pro, M4 Pro e affini. Questa funzionalità consente agli utenti di semplificare l'interazione tra il Mac e altri dispositivi elettronici, come i televisori, grazie a un protocollo che permette il controllo remoto e una gestione più intuitiva.

Cosa è HDMI-CEC e come funziona

L'HDMI-CEC, che sta per Consumer Electronics Control, è una funzionalità presente nelle connessioni HDMI che consente di controllare più dispositivi da un'unica interfaccia remota. Questa tecnologia è di lunga data nel mondo dell'elettronica di consumo, ma il suo supporto nei computer Mac aggiunge una nuova dimensione alla user experience. Grazie a questa funzione, quando un utente mette in standby il proprio Mac, lo stesso comando viene inviato automaticamente anche al televisore o a qualsiasi altro dispositivo HDMI connesso. Questo significa che, ad esempio, spegnendo il Mac, il televisore si spegnerà anch'esso, risparmiando energia e rendendo l'intero processo più comodo. Analogamente, accendendo il Mac, gli schermi esterni si riattivano senza l'intervento manuale dell'utente.

Apple, tramite un suo documento di supporto, spiega che per poter sfruttare questa funzionalità, è necessario collegare correttamente il Mac a una TV o a un monitor attraverso una porta HDMI. Una volta effettuato il collegamento, il supporto HDMI-CEC permette al dispositivo esterno di andarsi in stop automaticamente o riattivarsi quando il Mac viene riacceso, semplificando notevolmente l'interazione quotidiana con i dispositivi.

I Mac compatibili con HDMI-CEC

Non tutte le macchine Apple offrono la possibilità di utilizzare l'HDMI-CEC, quindi è fondamentale conoscere quali modelli possono beneficiare di questa caratteristica. Secondo l'azienda, i seguenti modelli di Mac dotati di HDMI integrato supportano HDMI-CEC:

MacBook Pro con chip M4 , M3 Pro , M4 Pro , M3 Max o M4 Max lanciati a partire dal 2023 .

con chip , , , o lanciati a partire dal . Mac mini dotato di chip M4 o M4 Pro introdotti dal 2024.

Per gli utenti che desiderano utilizzare Mac più vecchi, è necessario dotarsi di un adattatore specifico per abilitare la funzionalità. Apple raccomanda l'uso del suo adattatore multiporta da USB-C ad AV digitale, oppure l’adattatore Connect da USB-C a HDMI di Belkin. È cruciale tenere presente che non tutti gli adattatori supportano il protocollo HDMI-CEC, quindi è consigliabile verificare le specifiche prima dell'acquisto.

Abilitazione e utilizzo di HDMI-CEC in macOS

Le impostazioni di sistema di macOS Sonoma 14.4 e versioni successive consentono di attivare o disattivare la funzione HDMI-CEC. Questa opzione si trova all'interno delle impostazioni dello schermo e permette di personalizzare l'interazione tra il Mac e il dispositivo esterno.

La comodità di questa funzionalità è particolarmente evidente per gli utenti di Mac Mini che utilizzano una TV come monitor o per trasformare il loro Mac in un centro media. Va però notato che per utilizzare un convertitore da USB-C a HDMI, farsi un controllo preventivo sul supporto al protocollo CEC è una pratica necessaria, oltre a verificare che la TV o il dispositivo HDMI connesso sia compatibile con questo protocollo. In molte occorrenze, è possibile abilitare HDMI-CEC attraverso le opzioni nel menu delle impostazioni delle TV, rendendo l'utilizzo complessivamente più integrato e funzionale per l'utente.