Super Mario Bros Wonder per Nintendo Switch: quando esce e dove trovarlo

Ottime notizie per gli appassionati della saga di Super Mario Bros. Il simpatico personaggio che dal 1985 diverte generazioni di giocatori, sta per tornare con un nuovo capitolo della sua storia e grandi novità che sapranno stupire e coinvolgere.

Si chiama Super Mario Bros Wonder e sarà una nuova avventura in 2D che tutti potranno acquistare dal 20 ottobre, data di uscita ufficiale su Switch. Si tratta di un’attesa durata dieci anni che per il gamer appassionato della saga Nintendo è stata faticosa.

Ma ora Mario Bros e i suoi amici sono tornati ancora più forti e bizzarri di prima per un’esperienza di gioco unica che lascerà il segno anche a chi si approccia per la prima volta a queste avventure.

Come saranno la trama e il gioco

Tutti gli appassionati dei giochi Nintendo Switch che si aspettano un titolo simile a quelli precedenti si dovranno ricredere. Sì, perché Super Mario Bros Wonder è qualcosa di nuovo, che forse si può definire anche rivoluzionario. E il motivo è semplice.

Il classico gameplay a scorrimento orizzontale viene rivoluzionato dai fiori meraviglia che sapranno coinvolgere il giocatore con effetti speciali e imprevedibili con l’obiettivo di rendere ancora più coinvolgente il gioco.

Ciò significa che si potranno vedere palle chiodate, tubi prendere vita nel classico stile Mario Bros, ma con qualche effetto speciale in più. Tutto guidato dallo storico idraulico con i baffi che rappresenta ormai un’icona per gli appassionati Nintendo.

Il gioco permetterà di impersonare oltre a Mario, anche i vari personaggi noti al mondo dei gamers come Luigi, la principessa Peach, la principessa Daisy, Yoshi, Toad. Sarà divertente anche trasformarsi in Mario elefante che grazie alla sua proboscide sconfigge i cattivi.

La scenografia è quella che chi conosce Super Mario è abituata a vedere. Colori e personaggi allegri e vivaci come il fiore di fuoco, il super fungo e la super stella. Anche in questa nuova saga del gameplay non solo non resteranno delusi, ma anzi potranno divertirsi con nuovi potenziamenti che renderanno il gioco più avvincente.

Sarà possibile, per chi lo desidera, condividere l’esperienza del gioco insieme ad altri tre amici e scoprire insieme cosa riservano le nuove avventure del bizzarro Mario e degli altri personaggi che in totale sono dodici. Il più alto numero dai tempi della sua uscita, nel 1985.

E la trama?

Mario e i suoi amici sono stati invitati dal principe Florian per una visita, ma un ospite sgradito si presenta senza invito e il suo esercito rovina la festa. Bowser, l’acerrimo nemico di Mario, nonché suo antagonista, ruba un fiore meraviglia e si fonde con il castello del principe, trasformandosi in una fortezza volante.

Dove trovarlo

Super Mario Bros Wonder è un’esclusiva Nintendo Switch, quindi non sarà possibile giocarci su altre piattaforme. Si può acquistare online in pre-order in modo da poterci giocare subito il giorno della sua uscita da soli o insieme ad altri amici per provare l’esperienza multiplayer.