Successo virale e plagi nel mondo dei videogiochi: il caso di My Baby or Not!

In un periodo in cui i giochi per smartphone dominano il mercato, il caso di My Baby or Not! ha destato non poca attenzione. Questo gioco, disponibile su iOS, ha sollevato interrogativi sul plagio e sull'appropriazione indebita all'interno dell’industria videoludica. La situazione è emersa grazie ad un’impennata di traffico sospetta sul sito di VoltekPlay, che ha portato alla luce la controversia riguardante la paternità del prodotto.

Come è emerso il problema

VoltekPlay, lo studio di sviluppo dietro il gioco Diapers, Please!, ha segnalato di essere stato avvisato dell'esistenza di My Baby or Not! da un improvviso aumento di visitatori sulla propria pagina di itch.io. Questo aumento di traffico era in gran parte attribuibile alla ricerca organica su Google. Solo dopo aver aggiunto un sondaggio sulla provenienza dei visitatori, i developer hanno scoperto che alcuni utenti avevano trovato il loro gioco grazie a dei video virali su TikTok.

Stando a quanto riportato, alcuni commenti sui video hanno menzionato il nome corretto del gioco, "Diapers, Please!", permettendo a diverse migliaia di giocatori di risalire alla pagina di VoltekPlay. Tuttavia, rimane incerto quanti altri si siano invece imbattuti nella pagina dell’App Store del gioco sospettato di plagio. L'uscita su iOS di My Baby or Not! a un prezzo di 2,99 dollari ha visto un rapido aumento nella classifica dei giochi a pagamento, con un’impressionante stima di 20.000 download.

L'impatto della situazione

Il caso non riguarda solo una questione di nome e di copyright, ma ha anche avuto delle ripercussioni significative sul mercato. L’unico altro gioco di Marwane Benyssef, Kiosk Food Night Shift, sembra essere un altro esempio di copia da un gioco disponibile su itch.io. Questo nuovo sviluppatore di iOS non ha un passato evidente nella comunità di sviluppo di giochi e il suo operato ha sollevato non poche critiche.

Kiosk Food Night Shift era stato lanciato nel mese di agosto e il suo funzionamento ricordava molto Kiosk, un titolo che offre la possibilità di pagare quanto si desidera, apparso su itch.io l'anno scorso e con un rilascio finale su Steam in questo anno. La presenza di contenuti coperti da copyright in My Baby or Not! ha generato preoccupazioni non solo per VoltekPlay, ma per l'intera comunità di sviluppatori che si battono per la protezione delle loro opere.

Azioni legali e rimozione dall'App Store

In risposta alla situazione, il team di VoltekPlay ha avviato una richiesta di DMCA contro My Baby or Not!. Apple ha quindi comunicato che la richiesta era stata inoltrata a Benyssef, allegando un messaggio che incoraggiava le parti in conflitto a risolvere direttamente la questione.

Questa mattina, Ars ha contattato Apple per ottenere un commento ufficiale sulla vicenda. Nonostante l'attesa per una risposta, è emerso che Apple ha rimosso la pagina sviluppatore di Benyssef e tutti i suoi giochi dall'App Store di iOS. Questo sviluppo non solo rappresenta una battuta d'arresto per il giovane sviluppatore, ma anche un solido precedente che indica una crescente attenzione da parte di Apple nei confronti di questioni legate al copyright e al plagio nella propria piattaforma.

Le dinamiche del mercato dei videogiochi continuano ad evolversi e il caso di My Baby or Not! dimostra una volta di più la vulnerabilità alla quale gli sviluppatori indipendenti possono andare incontro.