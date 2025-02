Spotify registra il primo anno di profitti dopo 16 anni di attività

Nel 2024, Spotify ha raggiunto un traguardo significativo: il primo anno di profittabilità completa dalla sua fondazione nel 2008. Questo importante risultato è stato comunicato in occasione della pubblicazione dei dati finanziari relativi al quarto trimestre, evidenziando una crescita dei profitti netti che ha toccato i 1,14 miliardi di euro, in netto contrasto con le perdite di 532 milioni di euro dello scorso anno.

Risultati finanziari e crescita degli abbonamenti

Il 2024 ha visto Spotify esibire un notevole incremento nei ricavi totali, che sono aumentati a 15,6 miliardi di euro, rispetto ai 13,2 miliardi di euro dell'anno precedente. Tale crescita può essere attribuita a un aumento del 11% degli abbonati Premium, passati da 236 milioni a 263 milioni, mentre il numero totale di utenti attivi mensili ha subito un'impennata del 12%, raggiungendo i 675 milioni. Nonostante la maggiore competitività nel mercato della musica in streaming, Spotify è riuscita a conquistare nuovi iscritti, a dimostrazione di una strategia di marketing efficace e di una proposta di valore incline a mantenere il proprio pubblico.

Aumento dei costi degli abbonamenti Premium

Un aspetto curioso riguarda l'aumento dei prezzi delle sottoscrizioni Premium. Spotify ha infatti alzato il costo degli abbonamenti due volte in un arco di 11 mesi: nel luglio 2023, il prezzo è passato da 9,99 a 10,99 dollari al mese, per la prima volta dal suo ingresso nel mercato americano nel 2011. Questo aumento è stato seguito da un ulteriore ritocco a 11,99 dollari a partire da giugno 2024. Tuttavia, nonostante questi rincari, la crescita abbonati ha dimostrato che Spotify ha saputo mantenere un buon equilibrio tra qualità del servizio e percezione del valore da parte degli utenti.

Innovazioni e nuove funzionalità

Durante il 2024, Spotify ha lanciato nuove funzionalità, tra cui playlist alimentate dall'intelligenza artificiale e audiolibri, arricchendo così l'offerta per i suoi utenti. Queste innovazioni si collocano nell'ambito di un piano strategico più ampio che mira a diversificare l'esperienza degli utenti. Tuttavia, nello stesso report, non ci sono stati aggiornamenti riguardo il lancio della tanto attesa opzione di streaming lossless, che resta un desiderio dei fan del servizio.

Riflessioni future dell'amministratore delegato

Daniel Ek, CEO di Spotify, ha espresso grande entusiasmo per le prospettive future dell'azienda. "Sono molto ottimista per il 2025 e mi sento particolarmente soddisfatto di quanto abbiamo raggiunto come prodotto e come azienda," ha dichiarato. Il focus per il prossimo anno sarà quello di continuare a investire in strategie che possano generare impatti a lungo termine, aumentando la velocità dei processi mantenendo i livelli di efficienza già conquistati. L'obiettivo rimane quello di costruire un'esperienza utente di elevato valore, che favorisca una crescita sostenibile e incoraggi la creatività in tutto il mondo.