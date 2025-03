Spotify lancia la playlist “concerti vicino a te” per scoprire eventi musicali locali

Spotify ha recentemente presentato un’iniziativa innovativa per facilitare la scoperta di concerti nelle vicinanze. La nuova playlist denominata “Concerti vicino a te” offre la possibilità di accedere a una selezione di brani di artisti che si esibiranno in un determinato luogo, permettendo agli utenti di rimanere aggiornati sui concerti più interessanti nelle loro aree di interesse. Questa funzionalità si propone di coniugare la passione per la musica con l’esigenza di partecipazione a eventi dal vivo, rendendo più semplice la ricerca di occasioni da non perdere.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Le caratteristiche della playlist

La funzione “Concerti vicino a te” si basa sull’analisi delle abitudini di ascolto degli utenti su Spotify. Ogni mercoledì, la playlist viene aggiornata con una selezione di 30 canzoni di artisti che si esibiscono prossimamente nelle vicinanze del luogo indicato dall’utente. Ogni brano è accompagnato da dettagli pertinenti come data, ora e luogo dell’evento, insieme a un link per l’acquisto dei biglietti. È interessante notare che tale funzionalità non è limitata solo agli eventi imminenti; ad esempio, è possibile trovare concerti programmati mesi in anticipo, come quello dei Modà previsto a Roma il 5 novembre o quello di Fabio Concato, fissato per il 26 dicembre nella stessa città.

La scoperta della playlist avviene attraverso un procedimento semplice all’interno dell’app di Spotify. Gli utenti devono digitare “eventi” nella barra di ricerca e selezionare “Eventi dal vivo” tra i risultati, dove troveranno la playlist “Concerti dal vivo”. Tuttavia, la personalizzazione della lista appare limitata. Se si desidera filtrare i concerti in base a data o genere, la playlist “Concerti vicino a te” non è inclusa nei risultati.

Problemi di funzionamento e suggerimenti

Attualmente, la funzionalità presenta alcune criticità. Ad esempio, cambiando la località, l’elenco delle canzoni rimane invariato, suggerendo che si tratti di una prima versione con difetti. Questi aspetti potrebbero limitare l’utilità della playlist, in quanto l’idea iniziale era quella di creare una raccolta musicale personalizzata in grado di facilitare la scoperta di eventi in base alle preferenze dell’utente. La speranza è che Spotify possa ottimizzare questa funzione, permettendo una ricerca più precisa e mirata agli artisti e agli eventi che si avvicinano.

Charlie Hellman, vicepresidente di Spotify, ha sottolineato l’importanza di questa novità, affermando: “Non c’è niente di peggio che rendersi conto che il proprio artista preferito ha suonato nella propria città la settimana scorsa. Concerti vicino a te risolve questo problema.” Secondo Hellman, la playlist non solo semplifica la vita ai fan, ma rappresenta anche un’opportunità per gli artisti di aumentare le vendite dei biglietti e attrarre un pubblico che ama davvero la loro musica.

Con queste promesse, “Concerti vicino a te” si propone non solo come un servizio utile, ma come un mezzo per rilanciare la fruizione di eventi dal vivo, promuovendo una comunità più attiva e coinvolta nel panorama musicale. Con l’ottimizzazione di queste funzionalità, Spotify potrebbe diventare il punto di riferimento per chi ama seguire i concerti della propria area.