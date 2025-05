Spotify alle porte della rivoluzione: aggiornamenti per l’acquisto di audiolibri su iPhone

Spotify sta preparando un’importante novità per i propri utenti iPhone negli Stati Uniti, con un aggiornamento che potrebbe consentire l’acquisto di audiolibri attraverso link esterni. Questa iniziativa, annunciata da Spotify nel corso della settimana, si è materializzata dopo che la piattaforma ha presentato la richiesta di modifica ad Apple. Se l’aggiornamento dovesse essere approvato, sarà possibile per gli utenti Premium effettuare anche l’acquisto di “top-up” per un maggior tempo di ascolto degli audiolibri.

Un riscontro alle recenti sentenze giuridiche

La decisione di Spotify di aprire a questa nuova modalità di acquisto è emersa in seguito a una sentenza del giudice Yvonne Gonzalez Rogers, il quale ha stabilito che Apple stava violando volontariamente un’ingiunzione emessa nel 2021. Questa sentenza impone ad Apple di interrompere la pratica di applicare una commissione che arriva fino al 27% sui pagamenti effettuati attraverso link esterni. In aggiunta, il giudice ha messo un freno alle limitazioni imposte dalla casa di Cupertino sui metodi attraverso cui gli sviluppatori possono reindirizzare gli utenti verso acquisti in app.

La reazione di Spotify è stata tempestiva: l’azienda ha già iniziato a consentire ai propri utenti di iscriversi a servizi tramite link esterni, cercando di rispettare i nuovi parametri stabiliti dalla giustizia. Questo cambiamento si inserisce all’interno di un contesto più ampio in cui le aziende sono sempre più incentivati a trovare modi alternativi per gestire le vendite e le transazioni, evitando le elevate commissioni imposte dalla piattaforma Apple.

Implicazioni per l’app di Spotify e per gli utenti

L’inserimento di link esterni e di informazioni sui prezzi degli audiolibri segnerebbe una trasformazione significativa per l’app di Spotify. In passato, la piattaforma aveva tentato di eludere le restrizioni di Apple, non mostrando i prezzi direttamente all’interno dell’app, ma inviando email agli utenti con link ai servizi di acquisto online. Tuttavia, questa strategia ha portato alla decisione di eliminare del tutto l’opzione di acquisto degli audiolibri su iOS.

Spotify ha chiarito che questa nuova opportunità permetterebbe una maggiore equità nel mercato, consentendo agli sviluppatori di fornire informazioni di base sui prezzi e collegamenti facilmente accessibili per l’acquisto di beni digitali tramite i telefoni iPhone, senza passaggi superflui o ulteriori tasse imposte da Apple. La società ha espresso che una modifica di tale portata sarebbe vantaggiosa per autori, lettori e sviluppatori, a patto che Apple dia il via libera e che la sentenza legale resti in vigore, malgrado i tentativi di Apple di contrastarla.

Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il mercato

L’innovazione proposta da Spotify non rispecchia soltanto un adeguamento tecnico, ma sottolinea un cambiamento sistemico nel modo in cui le aziende si interfacciano con piattaforme più grandi come Apple. Se l’aggiornamento venisse effettivamente implementato, sarebbe un passo avanti significativo nella lotta per la giusta competitività nel mercato degli audiolibri e dei beni digitali in generale.

L’eventuale approvazione di questo cambiamento potrebbe generare un impatto duraturo non solo per Spotify, ma per una serie di altre aziende e sviluppatori che operano in spazi digitali simili, offrendo loro nuovi canali per monetizzare i propri contenuti. La battaglia sui diritti e le modalità di acquisto in ambito online continuerà a essere un tema centrale nel futuro del commercio digitale.