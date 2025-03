Snap svela nuove funzioni per le sue ultime Spectacles di realtà aumentata

Snap, l’azienda nota per le sue innovazioni nel campo della tecnologia e della comunicazione, ha recentemente rivelato una serie di nuove funzionalità per le sue Spectacles di quinta generazione, la seconda versione dotata di capacità di realtà aumentata . A soli sei mesi dal loro lancio, queste nuove caratteristiche puntano a migliorarne ulteriormente l’interazione con gli utenti. Tra le novità più rilevanti c’è l’integrazione dei dati GPS, che permetterà di offrire una navigazione più intuitiva e esperienze di intrattenimento fluide.

Nuove funzionalità della realtà aumentata

Le Lenti, come vengono chiamati gli effetti AR delle Spectacles, adesso possono utilizzare i dati di localizzazione. Questi includono GPS, GNSS e persino le indicazioni della bussola. Snap ha presentato dimostrazioni pratiche di queste nuove funzionalità. Un esempio è dato da NavigatAR di Utopia Labs, un’app che genera frecce che indicano la direzione da seguire per raggiungere una specifica meta. Un’altra innovazione interessante è rappresentata da Path Pioneer, che consente ai programmatori di creare percorsi di camminata in AR con punti di riferimento che guidano l’utente lungo un tracciato. Questa funzione può essere particolarmente utile per tour a piedi in città o per visite a musei e gallerie d’arte.

Aggiornamenti per il gioco e interazione sociale

In parallelo con le nuove capacità delle Lenti, Niantic ha aggiornato il suo gioco Peridot Beyond, introducendo modalità multigiocatore grazie all’accesso ai dati di posizione. Gli utenti possono ora visualizzare e interagire con le versioni AR dei propri personaggi, chiamati Dot, così come con quelli degli amici, il che arricchisce l’esperienza di gioco. Inoltre, gli sviluppatori potranno implementare classifiche nei giochi AR, creando così una competizione che potrebbe incoraggiare i giocatori a tornare per superare i punteggi precedenti.

La tastiera AR e tracciamento migliorato

Un’altra novità significativa delle Spectacles riguarda l’introduzione di una tastiera AR. Questo sistema presenta un layout completo e numerico, derivante da perfezionamenti nel tracciamento delle mani. Snap ha lavorato per migliorare la precisione nel riconoscimento dei movimenti, riducendo gli errori durante la digitazione. Inoltre, è stata integrata una nuova gestualità di afferraggio, utilizzabile all’interno delle esperienze delle Lenti, e il tracciamento è ora in grado di rilevare quando l’utente tiene in mano uno smartphone, migliorando l’interazione complessiva.

Disponibilità e limitazioni della nuova versione

Tuttavia, è importante notare che Snap non ha annunciato una versione delle Spectacles dedicate al pubblico generale. Le attuali Spectacles di quinta generazione, con una durata della batteria limitata a 45 minuti, sono disponibili esclusivamente per gli sviluppatori, i quali devono fare richiesta di accesso tramite il tool Lens Studio. Al momento, il costo per il noleggio delle Lenti rimane fissato a 99 dollari al mese, con un impegno contrattuale minimo di un anno, il che rappresenta una limitazione significativa per la diffusione di questo prodotto tra il pubblico.