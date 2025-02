Siri diventa personalizzabile: scopri come attivarla con un nome diverso su iOS 18

Con l’aggiornamento a iOS 18, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare l’attivazione di Siri, l’assistente vocale di Apple. Non sarà più necessario pronunciare il solito “Hey Siri”, ma si potrà optare per nomi più creativi. Ad esempio, si potrà chiamare Siri "Jarvis", ispirandosi a Tony Stark, oppure "Alfred", se ci si sente più vicini a Bruce Wayne. Oltre a questa novità, gli utenti possono anche associare comandi vocali complessi a parole specifiche, rendendo l’interazione con il proprio dispositivo ancora più divertente e personale. In questo articolo, esploreremo passo dopo passo come implementare queste nuove caratteristiche su iPhone.

Attivare Siri con un nome a scelta

La funzionalità di personalizzazione delle chiamate a Siri si chiama Abbreviazioni vocali e per attivarla, basta seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto, aprite l’app Impostazioni sul vostro dispositivo. Scorrete verso il basso fino a trovare la sezione Accessibilità, lì troverete l’opzione Abbreviazioni vocali. Cliccate per accedere e selezionate l’opzione Configura le abbreviazioni vocali.

Una volta che siete nell’apposita sezione, cliccate su Continua per procedere. Tra le varie azioni disponibili, scorrete fino a trovare l’opzione per Siri e selezionatela. Qui potrete digitare il nome che desiderate utilizzare per attivare l’assistente. Se ad esempio, scegliete "Alfred", cliccate su Vai e seguite le istruzioni per registrare il nuovo nome. È necessario ripetere la parola scelta tre volte affinché il dispositivo impari a riconoscerla.

Una volta completato il processo, un puntino arancione apparirà in alto a destra dello schermo, indicando che la funzione è attiva. Da questo momento in avanti, potrete semplicemente dire "Alfred" per richiamare Siri e dare qualsiasi comando desiderato. È importante notare che non c’è un limite al numero di nomi che potete impostare, il che permette di scegliere variabili come "Jarvis", cambiare di tanto in tanto e rendere l’uso dell’assistente unico e personale.

Creare scorciatoie vocali per comandi complessi

Se desiderate semplificare ulteriormente l'interazione con Siri, esiste la possibilità di associare a comandi vocali complessi delle parole specifiche. Questa opzione è perfetta per chi ama l’idea di attivare funzionalità avanzate con un solo comando. Anche in questo caso, l’accesso avviene tramite l'app Impostazioni e seguendo il percorso Accessibilità, Abbreviazioni vocali.

Nella sezione dedicata, selezionerete la voce "Richiesta a Siri". Qui potrete digitare il comando complesso che normalmente dareste all’assistente vocale. Ad esempio, nella scelta del comando "accendi la luce", vi basterà completare il campo con una parola chiave come "Lumos". Anche in questo caso, il sistema richiede di insegnare a Siri la nuova parola, ripetendola tre volte.

Una volta terminato, cliccate su Continua e l’assistente vocale sarà pronto ad eseguire l’azione semplicemente pronunciando "Lumos". Questo significa che non sarà più necessario ripetere "Siri" o "Alfred" insieme al comando da inoltrare: un solo "Lumos" sarà sufficiente per accendere le luci. Potete creare numerosi comandi personalizzati in base alle vostre esigenze, come "Nox" per spegnerle oppure qualsiasi altra combinazione che possa rendere la vostra vita quotidiana più semplice e divertente.

