Sicurezza su Venmo: consigli utili dopo la fuga di dati di un funzionario USA

Negli ultimi giorni, un episodio ha colpito il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz, coinvolto in una vicenda imbarazzante legata alla sua privacy. Infatti, il suo account Venmo è stato scoperto aperto, svelando i nomi di numerosi collaboratori sia personali che professionali. Questa situazione fa emergere quanto sia fondamentale mantenere sotto controllo le impostazioni di privacy negli account di pagamento online, come Venmo, utilizzato da milioni di utenti per trasferenze di denaro rapide e semplici.

Cambiamento delle impostazioni di privacy

Per evitare che informazioni sensibili vengano esposte, è cruciale modificare le impostazioni di privacy del proprio account Venmo. Accedere alla sezione “Me” nell’angolo in basso a destra della pagina è il primo passo. Successivamente, cliccando sull’icona dell’ingranaggio delle impostazioni in alto a destra, sarà possibile accedere alla sezione “Privacy“.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Qui ci saranno tre opzioni di visibilità: Pubblico , Amici e Privato . È essenziale selezionare l’opzione Privato per garantire che solo il mittente e il destinatario possano vedere i dettagli delle transazioni.

Un ulteriore aspetto da considerare è che se si sono creati dei Gruppi su Venmo, qualsiasi transazione effettuata tramite questa funzione sarà visibile a tutti i membri del gruppo. Pertanto, chi utilizza questa funzionalità dovrebbe prestare particolare attenzione.

Nascondere le transazioni passate

Mantenere la riservatezza delle transazioni passate è un altro passo cruciale. Accedendo nuovamente a “Me” e poi a “Impostazioni > Privacy“, si può trovare la sezione “Transazioni Passate“. Selezionando “Cambia Tutto a Privato“, tutte le transazioni precedenti saranno nascoste da chiunque, eccezion fatta per il mittente e il destinatario. Questo è un ottimo modo per aumentare la propria sicurezza su Venmo.

Gestire la lista dei contatti

Un altro aspetto da tenere presente è la visibilità della propria lista di contatti. Nella sezione “Amici“, si può impostare la lista come Privata, per far sì che solo chi gestisce l’account possa vederla. In aggiunta, disattivando l’opzione “Apparire nelle liste di amici di altri utenti“, sarà ancor più difficile per chiunque accedere ai propri collegamenti.

È utile riflettere se si vuole davvero rendere pubblici i propri contatti. Riservatezza e sicurezza devono sempre essere prioritarie, soprattutto considerando situazioni come quella di Waltz, che mettono in luce i rischi legati a una scarsa protezione della privacy.

Impostazioni aggiuntive di privacy

Infine, Venmo offre la possibilità di nascondere la propria posizione. Questo può essere fatto accedendo sempre a “Me > Impostazioni > Privacy > Posizione” e modificando i permessi dell’app. Questa funzione è un’ottima precauzione per evitare che la propria posizione fisica venga rivelata.

Tutte queste impostazioni possono essere modificate per specifiche transazioni. Questo significa che ci si può concentrare su singoli pagamenti senza intaccare le impostazioni generali.

Quando si installa Venmo per la prima volta, si potrebbe dover scegliere se sincronizzare l’app con la propria rubrica. Se non si ha in programma di inviare denaro a un gran numero di contatti, è consigliabile rifiutare questa opzione, contribuendo ulteriormente alla propria protezione. Negli ambienti digitali di oggi, la sicurezza personale deve sempre essere una priorità.