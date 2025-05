Senato degli Stati Uniti abroga programma Wi-Fi per studenti: una scelta controversa

Il Senato degli Stati Uniti ha recentemente approvato, con una votazione che riflette le divisioni tra i partiti, l’abrogazione di un programma creato dalla Federal Communications Commission volto a fornire hotspot Wi-Fi per gli studenti. Questo provvedimento ha suscitato preoccupazione tra i Democratici, che sostengono che la decisione complica ulteriormente l’accesso a Internet per i bambini che non hanno una connessione affidabile, ostacolando il loro percorso scolastico.

L’abrogazione del programma hotspot

La votazione ha formalizzato la risoluzione di revisione congressuale per annullare la regola sugli hotspot, introdotta dalla FCC nel luglio 2024 sotto la presidenza di Jessica Rosenworcel. Se anche la Camera dei Rappresentanti approverà la versione della risoluzione e il Presidente Trump la firmerà, il programma sarà ufficialmente eliminato.

Il piano di abrogazione è stato annunciato dallo Senator Ted Cruz lo scorso gennaio. Secondo Cruz, il programma della FCC avrebbe “ostacolato” la capacità dei genitori di avere il controllo su cosa i propri figli possono vedere online, sostenendo che questo comporterebbe un accesso non supervisionato a contenuti inappropriati. Il senatore ha espresso preoccupazione anche per la possibile perdita di controllo per i genitori, illustrando una potenziale censura delle opinioni conservatrici.

Dettagli del programma E-Rate e il suo impatto previsto

Il programma, sotto il titolo di “Addressing the Homework Gap through the E-Rate Program“, aveva come obiettivo di ampliare l’E-Rate, un’iniziativa del fondo per i servizi universali, permettendo a scuole e biblioteche di utilizzare i fondi per fornire hotspot Wi-Fi da utilizzare al di fuori delle strutture. La messa in atto del programma era pianificata per l’anno di finanziamento 2025, a partire da luglio 2025.

La regola della FCC era vista come una risposta necessaria per colmare il cosiddetto “divario dei compiti”, una problematica che ha guadagnato attenzione durante la pandemia, quando molti studenti sono stati costretti a seguire lezioni online e svolgere compiti da casa. La possibilità di prestare hotspot Wi-Fi mirava a garantire a tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro situazione economica, l’accesso a risorse didattiche fondamentali.

Reazioni e critiche alla decisione del Senato

La proposta di abrogazione ha ricevuto una risposta immediata da parte dei Democratici. Il Senatore Richard Blumenthal ha dichiarato che la risoluzione di disapprovazione priverebbe milioni di studenti, docenti e famiglie dell’accesso alla rete. Le sue parole sono state forti: “Sarebbe una vergogna privare quegli studenti e quelle famiglie di questa risorsa fondamentale che cambia la vita, necessario non solo ora ma anche per il futuro.”

Blumenthal ha ulteriormente sottolineato che la decisione di ridurre l’accesso a Internet va contro l’idea di migliorare le opportunità educative, affermando l’importanza di espandere, piuttosto che limitare, l’accesso alla rete. Il risultato della votazione al Senato è stato di 50 favorevoli e 38 contrari, con un voto precedente di 53-47 che ha permesso di procedere verso il passaggio finale della misura.

L’abrogazione del programma di hotspot Wi-Fi per gli studenti continua a generare dibattito sulle conseguenze per l’istruzione e l’equità nell’accesso ai servizi essenziali in un’epoca sempre più digitale.