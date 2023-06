Sedie da ufficio: perché non sono adatte al gioco

Nella configurazione per le intense sessioni di gioco, il comfort è altrettanto importante quanto le tue abilità, le prestazioni del computer e le periferiche. Sebbene ci si possa accontentare di una sedia da ufficio di base, questa potrebbe limitarti in qualche modo. In particolare, confrontando le sedie da ufficio con quelle da gioco (gaming), è evidente che la prima opzione non è adatta al gioco. In questo articolo esploreremo i motivi di questa affermazione e i vantaggi che si possono ottenere investendo in una sedia da gaming dedicata.

Il poggiatesta

Un poggiatesta comodo è un elemento essenziale per promuovere una corretta postura e favorire la concentrazione durante il gioco. Mantenere una postura adeguata è di vitale importanza per sentirsi a proprio agio, concentrati e immersi nella partita. Nel caso in cui si raggiunga costantemente la parte posteriore della testa mentre si è seduti, è opportuno dotarsi di un poggiatesta. Purtroppo, la maggior parte delle sedie da ufficio non è dotata di tale accessorio, e quelle poche che lo hanno spesso ne limitano la regolazione.

Questa situazione spiega il motivo per cui molte persone che trascorrono ore seduti sulle loro sedie da ufficio lamentano affaticamento del collo e delle spalle dopo lunghe sessioni di gioco. Al contrario, le sedie da gioco dispongono di poggiatesta regolabili in altezza, e alcune offrono persino cuscini di supporto staccabili. Entrambi questi elementi svolgono un ottimo lavoro nel mantenere la testa e il collo rilassati anche durante lunghe sessioni di gioco.

Ecco perché regolare correttamente la posizione seduta è uno dei modi per mantenere una postura sana e prevenire problemi fisici derivanti dalla seduta prolungata.

Design

Le sedie da gioco sono solitamente caratterizzate da un design a sedile avvolgente, simile a quello che si può trovare nelle auto sportive. Questa tipologia di design offre numerosi vantaggi, soprattutto durante le lunghe sessioni di gioco. Il pregio principale di questo tipo di design è la sua capacità di adattarsi alla forma del corpo e di supportare la curva naturale della colonna vertebrale, aiutando a mantenere la schiena in una posizione confortevole durante il lavoro o il gioco.

Queste sedie presentano una base robusta con ruote altrettanto resistenti, il che consente un facile spostamento nello spazio. Inoltre, grazie al loro design avvolgente, le sedie da gioco abbracciano l’intera parte superiore del corpo, assicurando un comfort totale durante l’utilizzo. A differenza delle sedie da ufficio, che di solito non presentano una forma sagomata che si adatta alla forma del corpo, ma seguono un design più tradizionale che si adatta alla maggior parte delle corporature.

Purtroppo, spesso le sedie da ufficio sono progettate in modo da privilegiare l’estetica piuttosto che il comfort, il che le rende meno adatte per le lunghe sessioni sedute durante il gaming.

Supporto lombare

La colonna vertebrale è la struttura che sostiene la maggior parte del peso della parte superiore del corpo e, proprio per questo motivo, è particolarmente vulnerabile a lesioni e stiramenti, soprattutto se si rimane seduti per un lungo periodo di tempo in una posizione scorretta. Le sedie da gioco sono progettate per offrire un supporto lombare che mantiene la curvatura naturale della colonna vertebrale e promuove una postura sana.

Alcune sedie da gaming di fascia alta sono dotate anche di un cuscino lombare per un ulteriore supporto nella zona bassa della schiena. Al contrario, le sedie da ufficio, ad eccezione di alcune moderne tipologie, solitamente non presentano questa caratteristica, ma dispongono di un semplice schienale che serve solo a fornire un supporto generico alla schiena, senza offrire alla colonna vertebrale il supporto adeguato per sessioni di gioco prolungate.

Regolabilità

Durante le sessioni di gioco più lunghe, è normale che tu modifichi spesso la tua postura per mantenerti a tuo agio e prevenire eventuali problemi di salute. Questo può essere difficile da fare con le sedie da ufficio, poiché la loro capacità di regolazione è limitata. Ad esempio, non puoi reclinare il sedile e i braccioli che non sono spesso regolabili. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle sedie da gioco offre una vasta gamma di opzioni di regolazione per migliorare il comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Le funzionalità di regolazione disponibili includono la regolazione dell’altezza del sedile, dell’angolo dello schienale, del supporto lombare, dei braccioli e della tensione dell’inclinazione. La maggior parte di queste funzioni di regolazione sono assenti nelle normali sedie da ufficio, a meno che tu non opti per opzioni di fascia alta.

Schienali alati

Le sedie da gioco sono dotate di schienali alati, noti anche come cuscini di appoggio laterali, che hanno lo scopo di sostenere uniformemente la schiena e le spalle, riducendo la pressione e prevenendo le piaghe da decubito. Questi schienali offrono un supporto laterale per la parte superiore del corpo, riducendo la tensione sul collo grazie alla postura migliorata.

Al contrario, la maggior parte delle sedie da ufficio non è dotata di questa caratteristica, ad eccezione di alcuni modelli di fascia alta. Il design non è così efficace come quello delle sedie da gioco in termini di supporto e comfort.

Estetica

Le sedie da gioco e da ufficio presentano differenti stili estetici a causa delle diverse destinazioni d’uso e dei target di riferimento. Le sedie da gioco, ispirate ai sedili delle auto da corsa, spesso presentano colori e design audaci, alcune di esse hanno anche l’illuminazione RGB e solitamente presentano un aspetto lucido. Al contrario, le sedie da ufficio appaiono meno appariscenti.

Sono solitamente realizzate in pelle, tessuto o materiali a rete e presentano colori neutri come nero, marrone e grigio. Mentre le sedie da ufficio di fascia alta possono avere un buon design, le opzioni più economiche non si adattano bene a una configurazione di gioco.

Giocatori VR

Se sei un appassionato di giochi VR, dovresti evitare completamente le sedie da ufficio in quanto non riescono a fornirti il supporto e l’esperienza immersiva necessari per goderti al massimo questi giochi. Le sedie da gioco sono l’ideale per i giochi di simulazione VR e offrono numerosi vantaggi: prima di tutto, le sedie da gioco forniscono una base robusta e ben bilanciata che garantisce stabilità e previene cadute accidentali.

Questo è particolarmente importante per i giocatori VR che spesso effettuano movimenti improvvisi o si inclinano su un lato durante le sessioni di gioco. Inoltre, alcune sedie da gioco sono dotate di sistemi audio integrati e tecnologia di feedback tattile, che aumentano l’esperienza immersiva sincronizzando l’audio e il feedback tattile con il mondo virtuale.

Le sedie da gioco sono realizzate in materiali resistenti e di alta qualità in grado di resistere all’usura quotidiana delle sessioni di simulazione VR. Infine, alcune sedie da gioco sono dotate di ruote girevoli e piroettanti, che consentono un facile spostamento e rotazione. Questa caratteristica risulta utile durante i giochi di simulazione VR che richiedono di ruotare o spostare la sedia per interagire con il mondo virtuale.

Conclusioni

Se stai cercando una sedia per trascorrere molte ore giocando alla tua scrivania, è importante considerare alcune cose. Le sedie da ufficio sono spesso comode ed economiche, ma non sempre offrono il supporto lombare e la regolazione di cui i giocatori hanno bisogno. In questo caso, le sedie da gioco sono spesso la scelta migliore, poiché offrono un supporto lombare migliorato e un valore estetico elevato.

Se sei disposto a spendere di più, alcune sedie da ufficio possono essere altrettanto buone. È importante anche mantenere una buona salute fisica quando si passa molto tempo a giocare. Ciò significa mantenersi idratati, dormire bene e non trascurare la postura. Alla fine, scegliere la giusta sedia per giocare dipende dalle tue esigenze e dal tuo budget, ma è importante non sacrificare la salute per il gioco.