Scopri tutti gli obiettivi di Indiana Jones e l'Antico Cerchio: la guida completa

Se sei un amante dei videogiochi e del cinema, non puoi perderti Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Questo titolo, lanciato all'inizio di dicembre 2023 su Xbox Series X e S e su PC, ha già conquistato il cuore di molti appassionati. La sua trama avvincente e il richiamo nostalgico agli anni Ottanta lo rendono un'esperienza imperdibile. Ma per coloro che desiderano raggiungere il massimo punteggio e completare il gioco al 100%, è fondamentale ottenere tutti e 45 gli obiettivi disponibili. Questo articolo funge da guida dettagliata, fornendo tutte le informazioni necessarie per ottenere i tanto ambiti gamerscore.

Obiettivi principali: l'inizio dell'avventura

Iniziamo con gli obiettivi legati alla trama principale, che sono essenziali per progredire nel gioco. Ogni obiettivo ha un valore specifico in gamerscore e si sblocca automaticamente man mano che avanzate nella storia.

L'idolo d'oro

Giocando, è impossibile non imbattersi in "L'idolo d'oro", il primo obiettivo che si ottiene semplicemente completando la missione principale. Vale 10 gamerscore e funge da perfetto inizio per il vostro viaggio.

L'effrazione

Non molto tempo dopo, si sblocca "L'effrazione", altrettanto semplice da ottenere, anch'esso con un punteggio di 10 gamerscore, completando una fase della trama.

La mummia di gatto rubata e l'idolo di Ra

Man mano che proseguite, vi troverete di fronte a "La mummia di gatto rubata" e "L'idolo di Ra". Questi obiettivi vi ricompensano con 20 gamerscore ciascuno e sono parte integrante della narrativa.

Una dura scalata e nel fuoco

"Una dura scalata" e "Nel fuoco" si presentano come sfide da affrontare all'interno della trama, dal livello di difficoltà accessibile, ciascuno con 10 gamerscore in palio. Seguendo la storia, è difficile non completarli.

La perla benedetta e redenzioni

Ultimo ma non ultimo tra gli obiettivi della trama principale, "La perla benedetta" è un’altra missione da completare per guadagnare 20 gamerscore. Infine, "Redenzioni", che segna la fine del viaggio, assegna ben 100 gamerscore, rappresentando il culmine dell'esperienza di gioco.

Obiettivi collezionabili e sfide degenerative

Tuttavia, Indiana Jones e l'Antico Cerchio non offre solo una trama da seguire; ci sono anche molti obiettivi collezionabili che richiedono esplorazione e ingegno. La maggior parte di questi si possono ottenere nei diversi scenari del gioco.

Noi, radioamatori

Un obiettivo interessante è "Noi, radioamatori", che comporta la raccolta di frequenze radio per una certa NPC, Gina. Ci sono varie località dove trovare queste frequenze, dando un pizzico di esplorazione al gameplay. Questo achievement assegna 10 gamerscore, un premio dall’impatto non trascurabile.

Rimpatrio e ecco qua

"Rimpatrio" e "Ecco qua" richiedono ai giocatori di consegnare manufatti e scattare fotografie, rispettivamente. Per il primo, servono 20 gamerscore, mentre il secondo è ben ricompensato con 20 gamerscore nel momento in cui si fotografa chi vi ha venduto una macchina fotografica.

Lettore accanito e fonte del sapere

La cultura gioca un ruolo importante nel gioco: con "Lettore accanito" fate vostro un premio di 20 gamerscore per aver imparato 10 abilità dai libri di avventura, mentre "Fonte del sapere" vi premia con 10 gamerscore per aver appreso almeno una di queste abilità. Un obiettivo più ambizioso è "Uomo di cultura", dove si apprendono tutte le abilità, con un significativo bonus di 100 gamerscore.

Risoluzione dei misteri e collezione di reliquie

Un altro aspetto fondamentale di Indiana Jones è risolvere diversi enigmi e misteri sparsi in tutto il mondo di gioco, come in Gizeh e Roma. Queste sfide sbloccano premi e migliorano l’esperienza di gioco.

Tutte le strade portano a Roma

"Tutte le strade portano a Roma" richiede ai giocatori di risolvere tutti i misteri presenti nella città eterna. Questo obiettivo è ben ricompensato con 20 gamerscore, insieme a "Segreti nella sabbia" e "A pelo d'acqua", anch’essi con 20 gamerscore, per la risoluzione dei misteri in Gizeh e Sukhothai.

Ombre fuori dal tempo e archivista

Collezionare reliquie antiche è il presente di "Ombre fuori dal tempo", con la possibilità di guadagnare ben 50 gamerscore. Al contrario, diventare un "Archivista", raccogliendo tutti gli appunti per il diario, offre 100 gamerscore e richiede dedizione e attenzione.

Sfide uniche e divertimento aggiuntivo

Infine, il gioco propone delle sfide particolarmente creative che non solo sono divertenti, ma permettono di guadagnare gamerscore in modo alternativo.

La nota giusta e servizio disinfestazione

Incontrate nemici nel gioco utilizzando una chitarra o uno scacciamosche: "La nota giusta" e "Servizio disinfestazione" offrono ciascuno 10 gamerscore. Semplice ma divertente!

La mela della discordia

Chi non vorrebbe lanciarsi in una battaglia con una mela? Questo obiettivo, "La mela della discordia", è sì bizzarro, ma aggiunge un tocco di umorismo al gameplay e premia con ulteriori 10 gamerscore.

Ops, chiedo scusa, colpa mia...

Spingersi oltre i confini del gioco ha sempre il suo fascino. "Ops, chiedo scusa, colpa mia..." vi da 10 gamerscore se riuscirete a spingere un nemico da una sporgenza, un approccio divertente per affrontare le sfide.

Le numerose avventure e obiettivi di Indiana Jones e l’Antico Cerchio offrono ai giocatori la possibilità di esplorare a fondo il gioco mentre cercano di completare tutti gli obiettivi, assicurando un'esperienza immersiva e ricca di emozioni.