Scopri la posizione dei manufatti perduti in Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Nel videogioco "Indiana Jones e l'Antico Cerchio", i collezionabili rappresentano un elemento chiave per i giocatori che desiderano completare ogni aspetto dell’esperienza. I manufatti perduti, distribuiti in Europa, Africa e Asia, sono nascosti in luoghi remoti, spesso protetti da complesse enigmi. In totale, sono 15 artefatti ma oggi ci concentreremo su come trovarli in modo dettagliato, aiutandovi a sbloccare gli obiettivi ad essi correlati.

Manufatti perduti d'Europa

Elmo da Parata

Per recuperare l'Elmo da Parata, il primo passo è ottenere la Bottiglia di Vino, un oggetto cruciale per completare la missione principale. Questo manufatto si trova nella Torre di Niccolò V. Una volta in possesso della bottiglia, dovrete aprire un murale situato all'interno della torre. È importante ignorare la scala a chiocciola che porta verso il basso e scegliere invece di salire. Dovrete saltare tra i gradini rotti per raggiungere la cima della torre, dove l'Elmo da Parata vi attende.

Statuetta di Venere

Per ottenere la Statuetta di Venere, è necessario completare il mistero "Una Suora in Pericolo". Una volta che il mistero è risolto, recatevi nella stanza dell'interrogatorio situata in cima alla Torre Borgia. Qui troverete un piccone precedentemente rinvenuto nella stanza adiacente, utile per abbattere un muro di mattoni. Una volta distrutto, il muro svelerà la Statuetta di Venere.

Xiphos Dorato

Il Xiphos Dorato è facilmente raggiungibile senza requisiti particolari. La sua posizione si trova all'ingresso della Cappella Sistina. Qui, osservate attentamente i dipinti lungo il muro opposto alle scale. Troverete un ritratto capovolto di un papa; girarlo attiverà un meccanismo che rivelerà l'artefatto, visibile solo attraverso questo espediente visivo.

Specchio di Bronzo

Lo Specchio di Bronzo viene sbloccato durante la missione "Il Prete Pazzo". Avrete bisogno della Chiave delle Fogne per poterlo trovare. Entrando nelle fogne sotto la Torre di Niccolò V, dovete attraversare un ponte e usare un maglio che troverete nel corso della missione per abbattere un muro di pietra debole. Una volta varcato il passaggio, lo troverete in fondo a un pozzo.

Corno da Bevuta

Il Corno da Bevuta è trovato nel giardino adiacente a Via Di Belvedere, sempre legato alla risoluzione del mistero "Una Suora in Pericolo". Dopo aver raccolto le prove necessarie, dirigetevi verso i giardini e individuate una stanza di servizio dotata di una cassaforte. Per aprirla, dovete spegnere la lampada verde al lato della porta, rivelando il codice "7171". All’interno della cassaforte troverete il Corno da Bevuta.

Manufatti perduti d’Africa

Scultura Nok

La Scultura Nok si trova nei pressi del campo dei lavoratori, con accesso libero. Per trovarla, dovete dirigervi verso il muro meridionale e cercare un piccolo buco coperto da erba. Utilizzate un accendino per bruciare l'erba sopra il passaggio, il quale vi permetterà di strisciare attraverso e raggiungere l'artefatto.

Maschera d’Avorio

Per recuperare la Maschera d'Avorio, è richiesto l'uso di un accendino. La maschera si trova nelle Rovine del Tempio della Sfinge, esattamente tra il tempio stesso e l'enigmatica Sfinge. Dovrete scendere i gradini che conducono a un passaggio sotterraneo. Una volta giunti all'interno, cercate un foro nella parete dove, bruciando la paglia, potrete passare e trovare la Maschera.

Statuetta di Ba’al

La Statuetta di Ba’al è situata nel Villaggio di Gizeh e può essere trovata senza requisiti specifici. Per accedervi, esplorate il retro di un camion abbandonato nel villaggio, rimuovendo una cassa di frutta. Sotto di essa, si nasconde un'altra cassa contenente l'artefatto ricercato.

Aduno Koro

L'artefatto Aduno Koro è associato alla missione "Il Segreto della Regina Madre". Nella Tomba di Khentkawes I dovrete utilizzare una frusta per attraversare le piattaforme e raggiungere il livello superiore dell’ingresso. Qui troverete l'artefatto.

Pugnale Jambiya

Il Pugnale Jambiya è disponibile durante la missione "L’Idolo di Ra". Potete trovarlo nel sito di scavo del tempio. Lungo la strada, avrete modo di salire sulle impalcature nel tempio per raggiungere i piani superiori, dove sarà visibile il pugnale.

Manufatti perduti d’Asia

Statua di Ganesha

La Statua di Ganesha si trova nel Campo di Voss e non richiede requisiti specifici. Per trovarla, cercate un disegno di una tigre nei pressi del fiume, quindi strisciate sotto una piattaforma di legno per accedere all'artefatto.

Fibbia in Bronzo

La Fibbia in Bronzo è reperibile senza requisiti particolari, situata a sud-est della Capanna di Tongdang. Dovrete bruciare una parete di paglia e immergervi sott'acqua per accedere a un edificio nascosto al suo interno.

Jue di Bronzo

Il Jue di Bronzo è presente vicino all'Armeria Segreta ed è accessibile senza requisiti. Per trovarlo, bruciate la paglia sul tetto di un edificio, quindi utilizzate la frusta per salire e raggiungere il manufatto.

Maschera Jomon

Per arrivare alla Maschera Jomon bisogna essere durante la missione "Il Ragazzo Scomparso". Dovrete bruciare la paglia su una trave e risolvere il puzzle per guadagnare accesso all'artefatto.

Umanoide di Giada

La posizione e i requisiti per raggiungere l'Umanoide di Giada non sono stati definiti, ma ogni manufatto contribuirà significativamente alla vostra avventura nell’universo di Indiana Jones. Essere pronti a esplorare e risolvere enigmi farà parte di questa affascinante esperienza.