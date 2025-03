Scopri il gesto salvatempo di Google per gestire meglio i tuoi account

Nel vasto mondo delle applicazioni Google, esistono numerosi trucchi e scorciatoie pronte a migliorare l’efficienza degli utenti. Anche se Google non offre una guida completa sui diversi gesti e scorciatoie disponibili, esistono alcune funzionalità consolidate che possono rendere la nostra esperienza quotidiana più fluida. Tra queste, un gesto in particolare si distingue per la sua praticità, specialmente per chi gestisce più conti Google. Questa funzionalità non solo semplifica la vita, ma è anche facilmente accessibile, se solo si è a conoscenza della sua esistenza.

Come funziona il gesto di switch degli account

Molte persone sono spesso connesse a più account Google sui loro dispositivi Android. Questo è il caso di chi, per motivi famigliari o professionali, deve gestire diversi profili. Ad esempio, alcuni possono avere un account dedicato alla famiglia, accanto a un paio di conti professionali e uno personale. In situazioni del genere, passare da un account all’altro attraverso le applicazioni come Gmail può diventare un’operazione ripetitiva e dispendiosa in termini di tempo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Tradizionalmente, il passaggio tra i vari profili richiede diversi passaggi: toccare l’immagine del profilo, selezionare l’icona a discesa accanto all’account attuale e scegliere il nuovo account. Tuttavia, c’è un gesto alternativo che semplifica notevolmente questo processo.

Il gesto in questione consiste nello scorrere verso l’alto o verso il basso sull’immagine del profilo all’interno dell’app Gmail. Questa semplice azione consente di alternare rapidamente tra gli account Google registrati sul proprio dispositivo, eliminando la necessità di navigare tra i menu e riducendo i passaggi richiesti per completare l’operazione. Il risultato finale è un passaggio tra gli account estremamente fluido e veloce.

Versatilità del gesto in diverse applicazioni Google

Sebbene il gesto di scorrimento sia particolarmente vantaggioso in Gmail, è importante sottolineare che è applicabile anche in altre aree delle applicazioni Google. Funziona perfettamente per accedere ai file memorizzati in Google Drive, gestire liste di attività in Google Tasks e visualizzare le note personali su Google Keep. Ma non è tutto: questo gesto trova applicazione anche in Google Maps, nel Play Store, in Google News, Google Home e persino in Google Translate.

Tuttavia, nonostante la versatilità di questo gesto, esistono alcune limitazioni. Non è disponibile, ad esempio, su YouTube, dove il sistema di gestione degli account è diverso e richiede metodi di accesso alternativi. Stesso discorso per Google Chrome e Google Messages, dove il gesto non è attivabile. Questo può risultare un po’ frustrante per alcuni utenti, che si aspettavano di poter gestire la propria esperienza Google in modo uniforme su tutte le piattaforme.

Potenzialità di miglioramento

Sebbene il gesto di scorrimento offra già un notevole vantaggio, ci sono incertezze su come Google gestisca l’ordine in cui gli account sono visualizzati. Attualmente, gli account vengono elencati nell’ordine in cui sono stati aggiunti ai dispositivi, il che non sempre facilita la scelta immediata del profilo desiderato. Una funzionalità desiderata potrebbe essere la possibilità di personalizzare l’ordine degli account, consentendo così agli utenti di accedere a quello giusto con un semplice gesto.

In sintesi, nonostante alcune limitazioni, il gesto di switch degli account è un’utile scorciatoia che molti utenti di Google non possono più fare a meno durante le loro attività quotidiane. La sua utilità e versatilità lo rendono uno strumento prezioso per chi utilizza più profili, contribuendo a una gestione più efficiente delle informazioni.