Scopri come misurare l'altezza delle persone con l'iPhone: guida pratica al LiDAR

La tecnologia continua a fare passi da gigante e gli iPhone recenti, in particolare quelli dotati di scanner LiDAR, offrono funzioni sorprendenti. Tra queste, spicca la possibilità di misurare l'altezza delle persone in modo semplice e veloce. Questo articolo esplora come utilizzare questa pratica funzione, disponibile sui modelli di iPhone Pro e Pro Max lanciati dal 2020 in poi.

Come funziona la misurazione dell'altezza

Per misurare l'altezza di una persona con un iPhone, è necessario avvalersi dell’applicazione Misura, preinstallata sui dispositivi compatibili. Per iniziare, apri l'app sul tuo iPhone e assicurati che la persona che desideri misurare appaia interamente nel display, dalla testa ai piedi. Dopo aver atteso un momento, un indicatore apparirà sopra la testa della persona, mostrando in modo chiaro la sua altezza.

Per immortalare la misurazione, puoi utilizzare il pulsante di scatto situato nell'angolo in basso a destra dell'app. Una volta scattata la foto, puoi salvarla nel rullino fotografico cliccando sull'anteprima in basso a sinistra, scegliendo "Fatto" in alto e successivamente "Salva in Foto".

È importante notare che l'app misura l'altezza dalla superficie del pavimento fino alla sommità della testa o dei capelli. Se la persona indossa un cappello, la misurazione comprenderà anche la parte superiore di questo accessorio.

Suggerimenti per una misurazione precisa

Per garantire che la misura sia il più precisa possibile, ci sono alcuni suggerimenti utili da seguire. Prima di tutto, assicurati di trovarti in un ambiente ben illuminato. Evita sfondi scuri o superfici riflettenti che potrebbero interferire con il funzionamento del sensore.

Inoltre, verifica che la persona da misurare non indossi nulla che possa coprire il viso o la testa, come mascherine o occhiali da sole. Se possibile, fai un passo indietro rispetto alla persona, poiché una distanza eccessivamente ridotta potrebbe influenzare negativamente la misurazione.

L'app permette anche di misurare l’altezza di una persona mentre è seduta, offrendo maggiore flessibilità nell'uso della funzione. Infine, non dimenticare che puoi passare da unità imperiali a metriche nelle impostazioni dell'app, all'interno della sezione Misura.

Modelli di iPhone compatibili

Questa straordinaria funzione è disponibile esclusivamente su una selezione di modelli di iPhone dotati di scanner LiDAR, posizionato accanto alla fotocamera posteriore. Questa tecnologia, utilizzata principalmente per applicazioni di realtà aumentata, si rivela utile anche per la misurazione dell'altezza e questa possibilità è una gradita sorpresa per molti utenti che potrebbero non esserne a conoscenza.

I modelli compatibili includono:

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Questa funzione non è disponibile su altri modelli di iPhone, quindi per sfruttare il misuratore di altezza è necessario possedere uno dei dispositivi sopra elencati. Con l'avanzare della tecnologia, scoprire come utilizzare al meglio le nuove funzionalità dei propri dispositivi diventa un'esperienza gratificante e divertente.