Scopri come attivare i suoni di sottofondo sul tuo iPhone per un ambiente rilassato

Il tuo iPhone nasconde una funzionalità utile che può migliorare il tuo benessere quotidiano. Grazie ai suoni di sottofondo disponibili nelle impostazioni di accessibilità, ora puoi immergerti in melodie rilassanti che creano un'atmosfera pacifica, sia mentre lavori sia durante il momento di riposo. Questa caratteristica è particolarmente indicata per chi cerca di ridurre il rumore ambientale e liberare la mente.

L'importanza dei suoni ambientali

L’uso di suoni ambientali, come il rumore della pioggia o le onde del mare, sta guadagnando sempre più popolarità. Questi suoni non solo mascherano i rumori fastidiosi provenienti dall’esterno, ma possono anche favorire la concentrazione e creare un ambiente sereno per il relax. Apple ha decisamente considerato questi aspetti quando ha implementato questa funzionalità nel suo sistema operativo. Infatti, i suoni sono facilmente accessibili e possono essere selezionati tramite pochi tocchi, rendendo l’esperienza utente semplice e intuitiva.

Quando si attivano i suoni di sottofondo, è possibile godere di questi effetti sia che si utilizzi il telefono per ascoltare musica, podcast o guardare video. I suoni riprodotti continuano a funzionare anche quando il dispositivo è bloccato, permettendo così di godere di un'atmosfera avvolgente in qualsiasi momento della giornata. Assicurati di avere il sistema operativo aggiornato alla versione 18 per poter usufruire di questa esperienza completa.

Come attivare i suoni di sottofondo attraverso le impostazioni

Attivare i suoni di sottofondo sul tuo iPhone è un processo veloce e semplice. Ecco i passaggi da seguire:

Accedi alle impostazioni di accessibilità

Inizia aprendo l'app Impostazioni sul tuo iPhone. Una volta entrato, cerca e seleziona la voce "Accessibilità". Naviga fino a audio e visivo

All'interno del menu di accessibilità, seleziona "Audio e visivo" per proseguire verso le impostazioni specifiche di audio. Trova i suoni di sottofondo

All'inizio, la funzione dei suoni di sottofondo è disattivata. Cerca la voce "Suoni di sottofondo" e toccala per continuare. Attiva la funzione

Metti su ON l'opzione per attivare i suoni di sottofondo, quindi scegli il tipo di suono che preferisci tra le varie opzioni disponibili. Seleziona il suono desiderato

Dalla lista che appare, scegli il suono che vuoi riprodurre. Potrebbe essere necessario attendere un attimo mentre il suono si scarica. Imposta le modalità di riproduzione

Torna indietro e decidi in che modo vuoi che i suoni vengano riprodotti. Se desideri ascoltare i suoni di sottofondo mentre altri media sono in riproduzione, attiva l’opzione "Usa quando media in riproduzione". Per far sì che i suoni continuino a suonare anche con il telefono bloccato, disattiva "Ferma suoni quando bloccato".

Accedere ai suoni di sottofondo dal Centro di Controllo

Un altro modo per accedere ai suoni di sottofondo è attraverso il Centro di Controllo. Qui ti mostriamo come fare:

Apri il Centro di Controllo

Per accedere al Centro di Controllo, scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo. Qui troverai varie opzioni. Seleziona i suoni di sottofondo

Cerca e tocca l'icona dell'udito, che rappresenta i suoni di sottofondo, per accedere a questa impostazione. Scegli un suono

Una volta nel menu, seleziona il suono di sottofondo che desideri riprodurre. Potrai anche regolare il volume dei suoni tramite un cursore.

Questo è tutto ciò che serve per attivare e gustare i suoni di sottofondo sul tuo iPhone. Per scoprire ulteriori funzionalità, non dimenticare di esplorare le note di iOS 18, che hanno ricevuto un importante aggiornamento, e verifica come impostare una nuova suoneria o cercarne di nuove.