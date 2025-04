Scoppia la polemica: Nike citata in giudizio per la chiusura del progetto RTFKT

La recente decisione di Nike di porre fine al suo innovativo progetto virtuale RTFKT ha dato origine a una controversia legale. Un gruppo di acquirenti di beni digitali ha intentato una causa collettiva contro il colosso dell’abbigliamento sportivo, sostenendo di essere stati ingannati riguardo alla natura dei propri acquisti. Questo contenzioso solleva interrogativi significativi sul futuro degli asset digitali e sulla regolamentazione degli NFT.

La causa legale contro Nike

Il caso è stato presentato presso il Tribunale del Distretto Orientale di New York e riguarda le accuse mosse da un gruppo di acquirenti di NFT. Questi ultimi sostengono di essersi sentiti truffati dalla decisione di Nike di interrompere le operazioni legate a RTFKT, descrivendo la situazione come “il tappeto strappato da sotto ai piedi”. Gli acquirenti affermano che non avrebbero mai comprato i loro NFT se avessero saputo che si trattava di “titoli non registrati”. La causa richiesta include danni non specificati superiori ai 5 milioni di dollari, per presunti violazioni delle leggi sulla protezione dei consumatori in stati come New York, California, Florida e Oregon.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Nell’ambito di una crescente attenzione verso la regolamentazione dei beni digitali, questa causa solleva interrogativi importanti. Gli NFT, o “non-fungible tokens“, sono stati al centro di dibattiti su come possano o debbano essere considerati nel contesto legale. L’accusa di vendere titoli non registrati porterà sicuramente a un’analisi approfondita delle norme vigenti.

L’avventura di Nike nel mondo degli NFT

Nike ha tentato di entrare nel mercato degli NFT con l’acquisizione di RTFKT nel 2021, un marchio emergente noto per la creazione di sneaker digitali e collezionabili. L’acquisizione rappresentava un passo significativo per Nike nel mondo del digitale, cercando di attrarre una nuova generazione di consumatori. Tuttavia, il progetto non ha mai raggiunto il successo previsto. Proprio come altri tentativi simili nel settore, inclusa l’iniziativa di Starbucks con Odyssey, Nike ha deciso di abbandonare RTFKT, annunciando a dicembre scorso la volontà di chiudere le operazioni entro la fine di gennaio di quest’anno.

L’inesorabile declino del progetto ha sollevato preoccupazioni tra i consumatori, che ora si trovano in una posizione incerta riguardo ai loro investimenti in beni digitali. La chiusura ha portato a una diminuzione di fiducia nel mercato degli NFT e ha reso evidente quanto possa essere volatile e rischioso investire in questi asset.

La gestione post-chiusura di RTFKT

Dopo l’annuncio di chiusura, RTFKT è sembrato rimanere in vita grazie a un singolo individuo, Samuel Cardillo, che ha tentato di tenere in vita la comunità di appassionati e possessori di NFT. Durante la scorsa settimana, Cardillo ha gestito un vivace dibattito online riguardo la brusca scomparsa e la successiva riapparizione delle opere d’arte legate al progetto CloneX, una delle linee più popolari di RTFKT. Questo sviluppo ha suscitato non poche domande su che direzione potrebbe prendere il progetto ora che il supporto di Nike è venuto a mancare.

La situazione evidenzia le sfide e le incertezze che circondano il mondo degli NFT e come questi beni digitali, che possono sembrare affascinanti, portino anche rischi significativi. Gli sviluppi futuri riguardo a questa causa legale potrebbero influenzare l’intero mercato degli NFT e stabilire precedenti nella vendita di beni digitali. L’attenzione rimane alta, in attesa di vedere come si evolverà questa controversia e quali conseguenze avrà per le sue parti coinvolte.