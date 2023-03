Conviene scollegare il caricabatterie quando non lo usiamo?

Sei interessato a conoscere la quantità di energia consumata dai caricabatterie quando non sono in uso? Ti stai chiedendo se dovresti scollegarli per risparmiare energia e denaro? Un nuovo studio ha esaminato la quantità di energia utilizzata da diversi caricabatterie comuni e ha calcolato il costo annuale di mantenerli collegati. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni che devi sapere per prendere una decisione informata su quando scollegare il caricabatterie del tuo smartphone, laptop o tablet, e quando è sicuro lasciarlo collegato.

Scollegare il caricabatterie: le misurazioni

Per determinare la quantità di energia consumata dai caricabatterie quando non sono in uso, bisogna usare un misuratore di energia. Questo strumento ci permette di misurare la quantità di energia consumata da un caricabatterie quando è collegato a una presa di corrente, ma non in uso. Abbiamo eseguito molteplici misurazioni per ogni caricabatterie, tenendo conto di vari fattori come la marca, il modello e l’età del dispositivo. Anche tu puoi eseguire queste misurazioni a casa tua con relativa facilità. Esistono diversi tipi di misuratori di energia disponibili in commercio, ognuno con le proprie caratteristiche e funzionalità. La maggior parte di questi strumenti è abbastanza semplice da utilizzare e richiede solo pochi passaggi.

In primo luogo, collega il misuratore di energia a una presa di corrente, poi collega il caricabatterie che desideri misurare al misuratore stesso. Assicurati che il misuratore sia impostato per registrare la potenza attiva del dispositivo e attendi qualche minuto per permettere al misuratore di registrare i dati di consumo. Una volta che hai raccolto i dati, è possibile utilizzarli per determinare la quantità di energia consumata dal caricabatterie quando non è in uso. È anche possibile utilizzare questi dati per calcolare il costo annuale di mantenere il caricabatterie collegato alla presa di corrente.

L’utilizzo di un misuratore di energia è un modo semplice ed efficace per determinare la quantità di energia consumata dai caricabatterie quando non sono in uso. Questo può aiutare a prendere decisioni informate sulla gestione del consumo di energia e sulla riduzione dei costi associati.

Quanta energia utilizza un caricabatteria

La quantità di energia utilizzata da un caricabatterie dipende da diversi fattori, come la sua efficienza, la capacità del dispositivo da caricare e la tensione di alimentazione. In generale, i caricabatterie moderni sono progettati per essere altamente efficienti e consumano solo una piccola quantità di energia durante il processo di ricarica. I caricabatterie lasciati collegati alla presa di corrente anche quando non sono in uso possono comunque consumare una quantità significativa di energia, nota come consumo in standby.

Per ridurre il consumo in standby, molti caricabatterie sono dotati di una funzione di spegnimento automatico quando il dispositivo è completamente carico. In generale, è consigliabile scegliere caricabatterie di alta qualità e rispettare le istruzioni del produttore per garantire un consumo energetico efficiente e sostenibile. Come accennato in precedenza, per la misurazione del consumo energetico in standby dei caricabatterie, ci sono molte variabili da considerare durante i test.

Nonostante ciò, i risultati dei nostri test indicano che, in media, un caricabatterie lasciato collegato alla presa di corrente può consumare tra 0,1 e 0,5 watt di energia. Sebbene questa quantità di energia possa sembrare relativamente piccola, può accumularsi nel tempo e contribuire al consumo energetico complessivo di una casa. Se si vuole ridurre il consumo energetico in standby dei caricabatterie, potrebbe essere utile scollegarli quando non sono in uso o utilizzare caricabatterie dotati di funzioni di spegnimento automatico.

Misurazioni dei caricabatterie per telefoni e tablet

Durante le nostre misurazioni del consumo energetico dei caricabatterie per telefoni e tablet, abbiamo utilizzato il misuratore Kill a Watt per rilevare l’assorbimento di corrente dei vari dispositivi. I risultati delle nostre misurazioni hanno rivelato che nessun caricabatterie, preso singolarmente, ha registrato un assorbimento di corrente. Ogni caricabatterie richiede un piccolo assorbimento di potenza a livello di milliwatt per rilevare quando un dispositivo è collegato e iniziare il processo di ricarica.

Anche se questo assorbimento di potenza è estremamente basso, fino al punto che le nostre letture oscillavano tra 0,0 W e 0,3 W, ciò indica che c’era un assorbimento di potenza presente, anche se non abbastanza per attivare completamente il resistore di shunt. Pertanto, sebbene il consumo energetico dei caricabatterie possa sembrare insignificante, può comunque contribuire al consumo energetico complessivo della casa, specialmente se si dispone di molti dispositivi da ricaricare.

Nel corso delle nostre sperimentazioni, abbiamo constatato che solo collegando dieci o più caricabatterie contemporaneamente siamo stati in grado di ottenere una lettura di potenza stabile. Per effettuare questa misurazione, abbiamo caricato una ciabatta con diversi sdoppiatori di prese e abbiamo collegato una varietà di caricabatterie USB, inclusi i caricabatterie veloci utilizzati comunemente con dispositivi come gli iPhone.

Anche se il consumo energetico dei singoli caricabatterie può sembrare insignificante, l’accumulo di caricabatterie collegati può contribuire in modo significativo al consumo energetico complessivo della casa. Misurare il consumo di potenza di un caricabatterie in standby risulta essere un’operazione estremamente complessa, data la bassa quantità di energia assorbita in questa modalità.

Comunque, è possibile effettuare una stima approssimativa, che ci permette di affermare con sicurezza che un caricabatterie in modalità standby, cioè senza alcun dispositivo collegato e in fase di ricarica, assorbe in media tra 0,05 W e 0,1 W di energia. Questo dato conferma l’importanza di effettuare una corretta gestione dell’utilizzo dei caricabatterie, soprattutto considerando che, spesso, questi dispositivi vengono lasciati collegati alla presa di corrente anche quando non vengono utilizzati.

Caricabatterie di un laptop

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i caricabatterie per laptop sono in realtà sorprendentemente efficienti dal punto di vista energetico. Nonostante il loro aspetto massiccio e la presenza di LED luminosi, i caricabatterie per laptop non sprecano molta energia in modalità inattiva. Se si sente il calore emanato dal caricabatterie mentre il laptop è in carica, si potrebbe pensare che stia consumando molta energia. Ciò nonostante, anche noi avevamo delle ipotesi riguardo ai caricabatterie per laptop, e abbiamo deciso di condurre un test per confermarle.

E sebbene abbiamo ipotizzato che i caricabatterie per laptop sarebbero stati leggermente più dispendiosi di quelli per cellulari e tablet, i risultati dei nostri test hanno dimostrato il contrario. In definitiva, se si lascia il caricabatterie per laptop collegato alla presa quando non si utilizza il laptop, il consumo di energia sarà relativamente basso, e quindi, scollegare il caricabatterie potrebbe non fare molta differenza dal punto di vista del risparmio energetico.

Conclusioni sullo scollegare il caricabatterie

In conclusione, l’idea che scollegare il caricabatterie quando non è in uso possa generare grandi risparmi energetici è stata in parte smentita dai risultati dei test. Sì, i caricabatterie assorbono una piccola quantità di energia quando sono in modalità standby, ma la quantità è così bassa che può essere considerata trascurabile per la maggior parte delle persone. Se si considera il numero di caricabatterie che ogni persona possiede e la quantità di energia che potrebbero consumare se lasciati costantemente in modalità standby, potrebbe essere una buona pratica scollegarli quando non sono in uso per un periodo prolungato.

I caricabatterie più vecchi e meno efficienti potrebbero effettivamente consumare più energia in modalità standby rispetto ai più recenti modelli più efficienti. Pertanto, se si desidera ridurre al minimo l’impatto ambientale e il costo dell’energia, è meglio acquistare caricabatterie efficienti ed eliminare quelli vecchi o danneggiati.