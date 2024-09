Come scegliere un mini PC: guida all'acquisto

Scegliere un Mini Computer è abbastanza semplice ma ci sono alcuni aspetti da valutare prima di procedere con l’acquisto. Primo aspetto da valutare nella scelta di un mini PC è il sistema operativo che ci troviamo installato, solitamente troviamo a bordo Windows 10 su quasi tutti i prodotti. Alternativamente possiamo optare per il sistema operativo MacOS, in questo caso l’unica soluzione è quella di acquistare un Mac Mini di cui vi parliamo più in basso, o possiamo scegliere un computer senza sistema operativo preinstallato ed optare per l’installazione di Linux, Android o di Windows fatta da noi.

Dai anche un'occhiata alla nostra selezione dei migliori mini PC sul mercato!

Fattori da tenere a mente per scegliere un mini PC di qualità

Hardware

In base all'utilizzo che vogliamo farne dovremo poi valutare l’hardware. Per esecuzioni di semplici programmi e per un utilizzo casalingo può essere sufficiente un mini computer di fascia bassa, per utilizzo più intensi come il gaming o la visione di programmi TV 4K in streaming vi consigliamo di salire un po’ di prezzo.

Le schede tecniche, e quindi la componentistica hardware, dei Mini PC sono pressoché identiche a quelle di PC desktop e notebook. Fra gli aspetti fondamentali da valutare al momento dell’acquisto di un Mini PC ci sono: processore, memoria RAM ed hard disk /SSD. La scelta del processore varia in base all'utilizzo che andrai a fare del tuo computer. Troverai processori di fasce diverse: nella parte bassa del mercato ci sono i processori Celeron; per la fascia media processori i3 e i5; mentre le CPU Intel i7 dominano la fascia alta.

Per quanto riguarda la RAM non accettare compromessi e non scendere sotto i 4/8 GB, tenendo a mente che tutti i GB in più rispetto a questa soglia minima faranno sicuramente comodo e miglioreranno le prestazioni in tutti i settori.

Altro consiglio che ci sentiamo di darti è quello di puntare su modelli con SSD già installato. La scelta di un disco SSD garantisce prestazioni molto superiori rispetto a quelle offerte da un hard disk standard e permette di allungare la vita utile di un computer di almeno 5 anni. Quasi tutti i mini computer offrono la possibilità di effettuare l’upgrade in seguito e passare quindi da un hard disk classico ad un SSD, il nostro consiglio è puntare fin da subito su dispositivi con Solid State Drive montano di serie.

Sistema operativo

Il sistema operativo scelto farà sicuramente la differenza per l’utilizzo del tuo Mini PC. Gli attuali mini computer sono dotati principalmente di 4 sistemi operativi: Android, Linux, Windows e MacOS.

Android, il sistema operativo di Google, è probabilmente il meno adatto ad essere utilizzato su computer e ti consigliamo di escluderlo dalla lista dei sistemi operativi da prendere in considerazione. Linux è il secondo sistema da lasciare da parte nonostante le enormi potenzialità che può offrire, salvo che tu non sia un appassionato di informatica con le conoscenze necessarie per installare tu stesso il sistema operativo. La lotta principale è fra MacOS, Windows 11 e Windows 10.

Il sistema operativo di Apple è disponibili solo su Mac Mini ed offre prestazioni eccellenti e software realizzati in maniera impeccabile per campi come il video editing o la musica. Windows 11 è il S.O. più adatto ad un mini PC per uso generico grazie all'enorme quantità di programmi disponibili e alla sua maneggevolezza e capacità di adattarsi a svariate tipologie di utilizzo.

Perché scegliere un Mini Computer

La scelta di un Mini PC può essere fatta per due principali motivi: dimensioni e prezzo. Le ridotte dimensioni del case lo rendono un PC facilmente trasportabile ed altrettanto facilmente posizionabile a casa o in ufficio anche se hai pochissimo spazio a disposizione. Altro grande vantaggio è dato dal prezzo inferiore a quello dei notebook e dei PC classici. L’hardware meno potente rispetto a quelli di PC desktop e la mancanza di schermo rispetto ai PC portatili rendono i Mini PC una scelta decisamente più economica rispetto ai computer tradizionali.

Che differenza c’è tra Mini PC e TV Box

La differenza fra un buon mini computer e i migliori TV Box è nelle modalità e nell'esperienza d’uso. I TV Box sono delle “scatolette” adibite all'utilizzo multimediale e proprio visto il loro scopo sono dotate di un hardware inferiore ai PC e insufficiente per attività casalinghe avanzate o lavorative. Gli smart TV Box sono piccole console progettate col fine di vedere film e materiale vario in TV o sullo schermo di un PC o per la navigazione. Possono essere anche utilizzati per app semplici e di base ma non sono dotate di un hardware sufficiente per impieghi più dispendiosi. I migliori Mini Computer sono, invece, paragonabili ai normali PC ed offrono prestazioni superiori e, grazie ad hardware decisamente più potenti, si adattano a molteplici usi.

Se ti serve un dispositivo per vedere solo la TV e i tuoi film e serie TV preferite opta per un TV Box, in tutti gli altri casi lanciati senza troppi pensieri in uno dei migliori Mini PC Windows e MacOS che ti consigliamo nella nostra guida all'acquisto.

Pro e contro dei Mini PC

Al momento dell’acquisto di un nuovo mini PC è molto importante sceglierne uno tenendo conto delle proprie esigenze: oltre a considerare il motivo per cui state acquistando il dispositivo è fondamentale orientare l’acquisto verso un modello che sia compatibile con altri dispositivi in tuo possesso. Per esempio, se sei alla ricerca di un computer di piccole dimensioni per rilassarti la sera guardando le tue serie tv preferite potrai tranquillamente optare per l’acquisto di un dispositivo di fascia bassa. Diamo un’occhiata a quali sono i pro e i contro dei mini PC in modo da aiutarti a scegliere il più adatto alle tue esigenze.

Pro dei Mini PC

I mini PC sono un’ottima scelta per tanti motivi. In primis, si tratta di dispositivi con ottime specifiche e venduti a prezzi molto più convenienti rispetto ai normali laptop. Essendo di piccole dimensioni possono essere facilmente trasportati e utilizzati in tantissimi posti diversi senza doversi preoccupare dello spazio: alcuni sono talmente piccoli e compatti da poter essere fissati direttamente sul monitor tramite il montaggio VESA. Un altro aspetto molto positivo è che potrai utilizzare il tuo mini PC con uno schermo già in tuo possesso. Il device consuma molta meno energia rispetto ad altri computer ed è quindi una scelta più economica ed ecologica.

Contro dei Mini PC

Alcuni modelli non hanno alcuna ventola: questa caratteristica non va sottovalutata, poiché può portare a un surriscaldamento del dispositivo durante le operazioni più pesanti. Tutti gli altri modelli sono invece caratterizzati da ventole ovviamente più piccole e che per questo motivo devono girare più velocemente: questo potrebbe rendere il dispositivo leggermente più rumoroso di un normale laptop. Inoltre, al momento dell’acquisto è importante considerare che sarà necessario acquistare separatamente lo schermo e altri dispositivi, a meno che tu non li abbia già a casa. Infine, un mini PC può essere molto comodo grazie alle sue dimensioni ridotte, ma è più scomodo da utilizzare in viaggio o da portarsi in giro: infatti, dovrai necessariamente portare con te un monitor.