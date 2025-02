Scanner in tasca: come il tuo iPhone può digitalizzare documenti senza scanner

In un mondo sempre più digitale, non è raro trovarsi a dover firmare documenti fisici e caricarli online, rendendo indispensabile un modo semplice per effettuare la scansione. Se non disponi di uno scanner tradizionale, non preoccuparti: il tuo iPhone è pronto a venire in tuo aiuto. Con la sua fotocamera potente e l'app Note, puoi scannerizzare documenti in modo rapido e pratico, senza dover scaricare software aggiuntivi o pagare per app di terze parti.

Utilizzare l'app Note per la scansione dei documenti

La scansione di documenti con il tuo iPhone è un processo semplice e intuitivo. Prima di tutto, assicurati di avere il documento da scannerizzare su una superficie piana e ben illuminata. Una volta preparato, apri l'app Note sul tuo dispositivo. Puoi scegliere di aprire una nota esistente o crearne una nuova premendo l'icona per una Nota nuova in basso a destra.

Se stai utilizzando una versione di iOS 17 o precedente, troverai l'icona della fotocamera in basso allo schermo. Una volta cliccato, seleziona "Scansiona documenti". Se invece hai aggiornato a iOS 18, l'icona della fotocamera è stata sostituita da un tasto denominato "Allegati". Cliccando su questa opzione, potrai comunque accedere alla funzione di scansione. L'app aprirà una schermata simile a quella della fotocamera, dedicata esclusivamente alla scansione di documenti.

Posiziona il tuo iPhone sopra il documento, facendo attenzione che sia inquadrato correttamente; apparirà una cornice gialla che ti aiuterà a centrare il documento per la scansione. Dopo qualche secondo, l'app scannerizzerà automaticamente il documento. Se desideri un maggiore controllo, puoi anche premere il pulsante di scatto al centro dello schermo.

Modificare, firmare e condividere il documento scannerizzato

Una volta che hai catturato il documento, potrai visualizzarlo e modificarlo. Se desideri apportare delle modifiche, tocca l'immagine che hai appena scansionato. Ti verrà offerta l'opzione di ritagliare il documento, applicare filtri di colore , per realizzare uno scannerizzato della migliore qualità possibile.

Dopo aver fatto le modifiche, puoi salvare il documento nella tua nota. Toccando l'icona di markup, che rappresenta una penna circondata dal cerchio, potrai disegnare, scrivere a mano o aggiungere ulteriori annotazioni. Inoltre, toccando l'icona con il segno più in basso a destra, potrai inserire testo, la tua firma, forme e perfino adesivi.

La condivisione del documento è altrettanto semplice. Clicca sull'icona "Condividi" che si trova in alto a destra e scegli come inviare il documento: puoi inviarlo tramite messaggi, copiarlo, salvarlo nelle app di File, oppure stamparlo direttamente utilizzando una stampante collegata.

Come affrontare le problematiche di scansione

Se non riesci a trovare l'icona della fotocamera per la scansione dei documenti, è probabile che tu stia utilizzando iOS 18 e che quindi l'icona sia cambiata in quella degli Allegati. In tal caso, basta cliccare e selezionare "Scansiona documenti" dal menu a tendina.

È importante che tu controlli di aver aperto la nota nella sezione giusta, ovvero in iCloud o "Nel mio iPhone", poiché queste sono le uniche aree in cui potrai scannerizzare i documenti. Se hai dei dubbi, premi sull'icona "Cartelle" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e assicurati di aver scelto una delle due opzioni.

Ultimamente, ci sono molti dettagli poco noti riguardanti le funzionalità dell'iPhone, ed il suo scanner per documenti è solo uno degli straordinari strumenti integrati nelle app predefinite. La nuova versione di iOS 18 ha anche introdotto ulteriori miglioramenti che rendono l'uso del tuo telefono ancora più versatile, rendendoti la vita più semplice.