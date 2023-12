Samsung vuole superare Sony con l’IA nei sensori fotografici

Samsung è il secondo brand al mondo in termini di sensori per fotocamere per gli smartphone. Attualmente il colosso di Seul si trova dietro a Sony, leader in questo settore, ma Samsung ha in programma di prendersi presto il primato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato anche da SamMobile, infatti, Samsung sta cercando di sviluppare e lanciare sensori per fotocamere mobili con intelligenza artificiale integrata sul dispositivo.

Il report di Business Korea, ripreso proprio da SamMobile, rivela che Samsung sta incorporando l’intelligenza artificiale nei sensori di immagine per fotocamere. Dopo aver presentato il suo terzo sensore per fotocamera da 200 MP all’inizio di quest’anno, l’azienda sudcoreana ha annunciato la tecnologia Zoom Anyplace, basata sull’intelligenza artificiale.

Questa tecnologia consente di godere della registrazione video 4K simultanea dell’intero fotogramma e di una parte ingrandita del fotogramma stesso. L’obiettivo dell’azienda è quello di incorporare ancora più funzionalità AI nei sensori della fotocamera, fino a creare sensori in grado di replicare i sensi umani. La sua tabella di marcia prevede lo sviluppo di sensori fotografici in grado di catturare anche oggetti invisibili entro il 2027.

Durante l’evento System LSI Tech Day 2023 di Samsung tenutosi nella Silicon Valley, il presidente di System LSI Park Yong-in ha sottolineato l’obiettivo di guidare l’era dell'”intelligenza artificiale proattiva”, che include la padronanza dell’intelligenza artificiale generativa, algoritmi e tecnologie ad alte prestazioni, oltre a soluzioni per la comunicazione a lungo raggio. Dopo un breve periodo di contrazione durante la pandemia di COVID-19, il mercato dei sensori per fotocamere è tornato a crescere anche grazie a concetti come IoT, robotica e dispositivi XR.

SK Hynix, durante l’evento SK Hynix TechSummit 2023, ha rivelato che sta incorporando un chip di elaborazione AI nei sensori della fotocamera. Questa tecnologia diminuisce la latenza e migliora la qualità dell’immagine riducendo al tempo stesso il consumo energetico. Utilizzando un acceleratore AI nel sensore di immagine l’azienda sta testando funzionalità come il riconoscimento di volti e oggetti.