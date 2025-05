Samsung presenta una nuova funzione di privacy in One UI 8: il Private Album in Samsung Gallery

Una recentissima indiscrezione riguardante One UI 8 ha svelato una potenziale novità per gli utenti Samsung: la possibilità di creare album privati per nascondere foto e video. Questa funzionalità, ancora in fase di sviluppo, si presenta come un’alternativa semplificata al Secure Folder, direttamente integrata nell’app Samsung Gallery.

Una nuova dimensione della privacy per Samsung Gallery

Negli scorsi giorni è emersa un’immagine trapelata da una delle versioni in costruzione di One UI 8, che mostra una nuova opzione chiamata “Private Album” all’interno dell’app Samsung Gallery. Questa funzione, segnalata dall’utente X @DalgleishGX, sembra fungere da contenitore esclusivo dedicato alla protezione delle immagini e dei video che si desidera mantenere privati.

A differenza del Secure Folder, che consente di bloccare app, file e media dietro a una protezione extra e li archivia in un contenitore separato, il Private Album si propone di essere una soluzione più leggera. Questa novità accontenterebbe quegli utenti che sono alla ricerca di un modo semplice e pratico per tenere nascoste alcune immagini senza complicazioni.

L’idea di integrare una tale funzionalità direttamente in Samsung Gallery non è casuale: sempre più utenti esprimono la necessità di strumenti che garantiscano una maggiore privacy delle loro foto e video. La possibilità di creare album riservati permetterebbe inoltre di avere un controllo diretto e immediato su quali contenuti siano visibili e quali invece rimangano celati.

Aspettative per One UI 8 e le sue caratteristiche

Attualmente One UI 8 è in fase di sviluppo e sono attese nuove funzionalità con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente. Tra le implementazioni più interessanti ci dovrebbe essere un controllo più efficace su cosa fanno le app in background e l’introduzione di opzioni più predittive. Si prevede che la prima beta dell’aggiornamento possa essere rilasciata già questo mese. Tuttavia, gli utenti dovranno avere pazienza, poiché dopo il lancio graduale di One UI 7, i tempi per il rilascio finale potrebbero variare.

In definitiva, la funzione “Private Album” rappresenterebbe un passo avanti significativo nel campo della privacy rispetto a quanto attualmente disponibile. Non è da escludere che questa nuova opzione possa cambiare il modo in cui gli utenti gestiscono le proprie foto e video quotidiani, rispondendo a una sempre più forte esigenza di protezione dei contenuti personali.

